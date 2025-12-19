Escuelas públicas de NYC amplía el receso invernal: estudiantes regresarán a clases hasta el 5 de enero

Los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York recibirán un regalo anticipado esta temporada: un receso invernal más largo en el ciclo escolar 2025-26.

De acuerdo con la versión actualizada del calendario del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés) y confirmada por Pix11, el receso de invierno se extenderá desde el miércoles 24 de diciembre hasta el viernes 2 de enero. Las clases se reanudarán oficialmente el lunes 5 de enero, eliminando el regreso de un solo día que estaba previsto originalmente.

El ajuste representa un cambio significativo para miles de familias. Incluyendo los fines de semana, los estudiantes pasarán de tener 9 días libres a disfrutar de 12 días consecutivos sin clases, lo que permite un descanso más continuo durante las fiestas de fin de año.

Un cambio clave en el calendario escolar

En una versión previa del calendario, el DOE había programado el regreso a clases para el viernes 2 de enero, lo que obligaba a estudiantes y maestros a volver solo por un día antes del fin de semana. Con la actualización, esa fecha fue designada oficialmente como día libre para todo el personal y el alumnado.

El objetivo, según autoridades educativas, es evitar interrupciones innecesarias y facilitar la planificación familiar, especialmente para quienes viajan o dependen de servicios de cuidado infantil durante el periodo vacacional.

Un precedente reciente en la ciudad

La decisión no surge en el vacío. Durante el ciclo escolar 2024-25, el calendario incluía un día similarmente incómodo: el martes 23 de diciembre, ubicado entre un fin de semana y el inicio del receso navideño. Tras críticas de padres, maestros y estudiantes, el alcalde Eric Adams declaró ese día como receso adicional.

Incluso un estudiante de séptimo grado en Brooklyn lanzó una petición para cancelar esa jornada escolar, la cual ganó amplio apoyo y terminó influyendo en la decisión final del gobierno municipal.

Con ese antecedente, y considerando que la última vez que el 2 de enero cayó en viernes, durante el ciclo 2014-15, también fue día libre, la modificación del calendario 2025-26 no tomó por sorpresa a muchas familias neoyorquinas.

Los padres de familia deben reorganizar sus actividades por el atraso del regreso a clases. (Foto: Andres Kudacki/AP)

Cumplimiento con la ley estatal

Aunque el cambio suma un día adicional de descanso, la ciudad de Nueva York seguirá cumpliendo con la ley estatal que exige un mínimo de 180 días de instrucción por año escolar. De no cumplirse ese requisito, los distritos podrían enfrentar sanciones financieras.

Funcionarios del DOE confirmaron que el ajuste no pone en riesgo el financiamiento estatal y que el calendario revisado mantiene el número requerido de días lectivos.

Otras fechas importantes en enero

Además del receso invernal extendido, el calendario escolar 2025-26 incluye otras fechas clave que las familias deben tener en cuenta.

El lunes 19 de enero no habrá clases en observancia del Día de Martin Luther King Jr., una jornada festiva para todos los estudiantes. Asimismo, el lunes 26 de enero será un Día de Desarrollo Profesional, por lo que los estudiantes de secundaria y preparatoria no asistirán a clases.

Para muchos padres, el cambio representa un alivio logístico y emocional. Evitar un regreso de un solo día reduce el estrés asociado con el transporte escolar, la reorganización de rutinas y la contratación temporal de cuidado infantil.

Educadores también han expresado que los descansos más continuos permiten a los estudiantes regresar con mayor energía y concentración al inicio del nuevo año.

Cómo aprovechar el receso extendido en NYC

Con más tiempo libre disponible, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar del invierno. Las familias pueden patinar sobre hielo en las pistas al aire libre, visitar los mercados navideños en distintos vecindarios o explorar nuevas atracciones de temporada, como el carrusel de 2 niveles que ha llamado la atención este invierno.

Para muchos neoyorquinos, el calendario actualizado refleja una mayor sensibilidad por parte de las autoridades hacia las necesidades reales de la comunidad escolar.

Especialistas en educación señalan que este tipo de ajustes también beneficia a comunidades inmigrantes y trabajadoras, que suelen enfrentar mayores retos para coordinar horarios laborales con el calendario escolar. Un receso más largo y predecible facilita la organización de viajes, reuniones familiares y actividades comunitarias, además de reducir ausencias injustificadas. Para muchos hogares en Nueva York, pequeños cambios en el calendario pueden tener un impacto significativo en la estabilidad diaria y en la calidad de vida.

Con el regreso a clases fijado para el 5 de enero, estudiantes y maestros podrán cerrar el año con un descanso más fluido, sin interrupciones, y comenzar el 2026 con un arranque más ordenado en las aulas.

