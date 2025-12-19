Gemini 3 Flash ofrece respuestas con “nivel de doctorado”: los detalles

Google dio un paso clave en la evolución de la inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3 Flash, un modelo que combina velocidad, bajo costo y razonamiento avanzado, capaz de ofrecer respuestas con lo que la compañía define como conocimiento de “nivel de doctorado”.

Lejos de ser solo una mejora incremental, este modelo busca democratizar el acceso a capacidades que antes estaban reservadas para sistemas más costosos y complejos.

Qué significa el “nivel de doctorado” en Gemini 3 Flash

Google explicó que este concepto no alude a títulos académicos, sino a resultados sobresalientes en pruebas de razonamiento profundo y conocimiento especializado.

Según el sitio web oficial, Gemini 3 Flash obtuvo un 90,4% en GPQA Diamond, un benchmark enfocado en preguntas complejas de nivel posgrado, y un 33,7% en Humanity’s Last Exam, una prueba diseñada para medir razonamiento avanzado sin el uso de herramientas externas.

Además, alcanzó un 81,2 % en MMMU Pro, un referente en comprensión multimodal, posicionándose a la par de Gemini 3 Pro y superando de forma clara al anterior Gemini 2.5 Pro en múltiples evaluaciones.

Pero uno de los puntos centrales de Gemini 3 Flash es su eficiencia. Google destacó que el modelo puede regular su nivel de razonamiento, pensando durante más tiempo cuando una tarea es compleja y reduciendo recursos en actividades cotidianas.

En promedio, utiliza 30% menos tokens que Gemini 2.5 Pro para completar tareas comunes con mayor precisión.

En términos de velocidad, Gemini 3 Flash es tres veces más rápido que 2.5 Pro, según análisis comparativos de Artificial Analysis, y opera a una fracción del costo: $0.50 dólares por millón de tokens de entrada y $3 dólares por millón de tokens de salida.

Gemini 3 Flash ya se lanzó a nivel mundial y se convirtió en el modelo predeterminado de la app Gemini, reemplazando a 2.5 Flash. Esto significa que millones de usuarios ya tienen acceso gratuito a esta nueva generación de IA dentro del ecosistema de Google.