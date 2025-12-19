Knicks caen en el Garden 116-107 ante 76ers y terminan su racha de seis victorias

Los New York Knicks vieron cortada su racha de seis victorias consecutivas al caer este viernes 116-107 ante los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, en un partido condicionado por las 18 pérdidas de balón del equipo local.

El conjunto neoyorquino, que disputó su segundo encuentro en noches consecutivas y el tercero en cuatro días, acusó el desgaste físico pese a dominar los rebotes 61-42.

Josh Hart, Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson regresaron tras ausentarse ante Indiana y aportaron en ambos costados de la cancha, pero no lograron evitar la derrota.

Hart to Bridges on the fastbreak!



That Nova connection 😮‍💨 pic.twitter.com/9uhxoK3rZR — NBA (@NBA) December 20, 2025

Tyrese Maxey fue la figura del encuentro para Philadelphia, liderando la ofensiva junto al novato VJ Edgecombe. Los 76ers marcaron la diferencia con su efectividad desde el perímetro, mientras que los Knicks tuvieron una noche irregular en triples.

Jalen Brunson y Towns finalizaron con 22 puntos cada uno. Robinson firmó su mejor actuación de la temporada con 21 unidades y siete tiros libres convertidos, mientras que Mikal Bridges añadió 21 puntos. OG Anunoby tuvo una noche complicada en ataque, aunque aportó en defensa.

La derrota significó apenas la segunda caída de los Knicks en casa en la actual temporada.

