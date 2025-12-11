Excampeón de la NBA Isaiah Rider sufrió arresto por violar orden de protección

El excampeón de la NBA con Los Angeles Lakers, Isaiah Rider, fue arrestado a comienzos de diciembre por presuntamente violar una orden de protección.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, fuentes policiales le confirmaron que la detención del exjugador se dio el pasado 4 de diciembre. Se le acusa explícitamente de “interferir en procedimientos judiciales”.

Al parecer, Vanessa, esposa Rider, solicitó a la justicia una orden de protección en julio de 2025. ¿El motivo? Supuestas conductas agresivas por parte de la exestrella de los Lakers.

La mujer detalló que en varias ocasiones el exatleta de 54 años presentó actitudes agresivas, incluyendo un episodio en el que la amenazó con agredirla físicamente.

Según Vanessa, Isaiah le dijo: “Te van a dar una bofetada. Cállate antes de que derribe esta puerta y te golpee”. De acuerdo con su testimonio, la supuesta amenaza también fue extensible a su hijo de 15 años.

A mediados de este año, Rider respondió negando los señalamientos y asegurando que se trataba de una retaliación por el exjugador haber presentado la demanda de divorcio.

“Niego las acusaciones. Ella hizo esto porque yo presenté la demanda de divorcio”. Registros judiciales citados por TMZ Sports confirmaron que Rider había solicitado el divorcio de Vanessa en noviembre de 2024.

Sin embargo, Vanessa logró obtener la orden de protección que prohibía a Isaiah tener contacto con ella o con su hijo. Tampoco podía acercarse a la residencia familiar ni a la escuela del menor.

El caso sigue en los juzgados y el próximo 17 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en la que el tribunal decidirá si la orden de protección debe continuar o ser eliminada.

Isaiah Rider en la NBA

Jugó nueve temporadas en la NBA, destacando como uno de los escoltas con más explosividad y capacidad anotadora. Nació en Oakland, California, el 12 de marzo de 1971.

Tras pasar por Allen County Community College y Antelope Valley Junior College, Isaiah Rider se consolidó en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), donde promedió más de 29 puntos por partido.

Fue elegido en el puesto 5 del Draft de 1993 por los Minnesota Timberwolves. En Minnesota jugó tres años y tuvo su mejor promedio con 20.4 puntos por partido en 1994-95.

En su temporada de novato (1993-94) había promediado 16.6 puntos y 4 rebotes. Ese año Rider fue campeón del concurso de clavadas de la NBA y lo incluyeron en el Mejor quinteto de rookies.

Fue traspasado a Portland (1996-1999), donde mantuvo buenos números (19.7 puntos en 1997-98), pero tuvo algunos problemas de disciplina. Posteriormente, jugó en los Atlanta Hawks (1999-2000), donde volvió a promediar casi 20 puntos por partido.

En la temporada 2000-01 se unió a Los Angeles Lakers, donde fue parte del equipo campeón junto a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Tuvo un rol secundario y sus estadísticas bajaron a 7.6 puntos por partido.

No obstante, ganó el campeonato de la NBA en 2001 con los Lakers, aunque quedó fuera de la plantilla de playoffs. Cerró su carrera en los Denver Nuggets (2001-02), retirándose con apenas 30 años.



