Chris Paul fuera de los Clippers semanas después de anunciar su retiro de la NBA

Los Angeles Clippers decidieron prescindir de Chris Paul, una de las figuras históricas de la franquicia, apenas semanas después de que el base de 40 años anunciara que esta sería su última temporada en la NBA.

El propio Paul informó la noticia de madrugada a través de Instagram. “Acabo de enterarme de que me mandan a casa”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de victoria que evidenciaba su ironía ante la situación.

La organización angelina confirmó la decisión mediante su presidente de operaciones deportivas, Lawrence Frank, quien declaró a medios estadounidenses: “Estamos separando nuestros caminos y Chris ya no seguirá en el equipo”.

“Chris es una leyenda de los Clippers y ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar una cosa muy clara: nadie está culpando a Chris de nuestro bajo rendimiento”, añadió.

Paul estaba desempeñando un rol secundario desde su regreso a Los Ángeles, con promedios de 2.9 puntos, 3.3 asistencias y 1.8 rebotes en 14.3 minutos por partido. Sin embargo, el equipo atraviesa un inicio de campaña complicado: los Clippers, la plantilla más veterana de la liga, tienen marca de 5-16, ubicándose en la penúltima posición del Oeste.

El base había firmado para este año un contrato por $3,6 millones, cifra que la franquicia deberá asumir salvo que negocie una salida acordada o encuentre un traspaso. El 22 de noviembre, Paul ya había comunicado su intención de retirarse al finalizar la campaña, la vigésimo primera de su trayectoria.

La relación entre Paul y los Clippers tiene historia. Entre 2011 y 2017 fue el líder del equipo durante seis temporadas, antes de pasar por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs. Su retorno en 2025 parecía ser el cierre de un ciclo, pero la despedida terminó siendo anticipada.

A lo largo de su carrera, Paul fue Novato del Año en 2006, seleccionado 12 veces al All-Star y doble campeón olímpico. En 2021 estuvo a una serie de completar su legado, cuando llevó a los Suns a las Finales de la NBA, aunque terminaron cayendo ante los Milwaukee Bucks.

