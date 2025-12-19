Triunfo “deliverista” para proteger estabilidad laboral y frenar abusos de Apps

Uno de los grandes problemas que miles de repartidores de comida de Nueva York enfrentaron este 2025, a pesar de haber conquistado un aumento en sus salarios, tuvo que ver con la manera en que Apps de entregas los desactivaban de manera injustificada, dejándolos sin empleo.

Y luego de una larga batalla promovida por defensores de esa industria, en la que trabajan unos 80,000 “deliveristas”, buena parte de ellos latinos, los repartidores están celebrando un regalo de Navidad anticipado. El Concejo Municipal aprobó la ley 1332 de Desactivación de Repartidores, con la que se busca poner fin a despidos injustos por algoritmos y garantizar protecciones laborales básicas para los trabajadores de reparto.

La nueva pieza legislativa prohibirá las desactivaciones injustas, exigirá una causa justificada para sancionar a alguien, pruebas y el debido proceso antes de cualquier despido. Asimismo establecerá un proceso de apelación claro, permitirá a los trabajadores acceder y corregir sus datos de rendimiento y fortalecerá la seguridad laboral y la equidad, empoderando a repartidores para que prioricen su seguridad sin temor a perder su empleo.

Así lo manifestó el liderazgo de Los Deliveristas Unidos del Worker’s Justice Project, tras advertir que la nueva norma meterá en cintura a las Apps y evitará que los repartidores de plataformas digitales vivan bajo la constante amenaza de ser “desactivados” por inteligencia artificial de las empresas, sin causa justificada, sin pruebas ni la oportunidad de ser escuchados.

“Esta ley significa que los repartidores pueden trabajar a un ritmo seguro, con tranquilidad y hacer valer sus derechos sin temor a que un algoritmo les quite repentinamente su sustento”, advirtieron Los Deliveristas Unidos. “Los repartidores saben cómo el abuso de las empresas de plataformas se esconde detrás de algoritmos secretos, datos opacos y sistemas automatizados diseñados para obtener ganancias evitando la rendición de cuentas. También saben exactamente lo que se necesita para restablecer la justicia en esta industria”.

Los defensores de los repartidores hicieron un llamado urgente a la Ciudad para que se asegure de que la nueva ley se implemente plenamente y se cumpla, a través del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) y cuente con la financiación, el personal y las herramientas necesarias para aplicar la normativa.

“Cuanto más permitamos que las empresas despidan a los trabajadores sin causa ni responsabilidad, más se extenderá esta práctica. La ley 1332 establece un estándar básico: nadie debería ser despedido por un algoritmo, sin explicación, pruebas ni debido proceso”, manifestó Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Worker’s Justice Project y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos.

“Ningún trabajador en la ciudad de Nueva York debería perder su sustento con solo un clic, sin causa justificada, transparencia ni derecho a apelar”, dijo la líder de la mayoría del Concejo Municipal de Nueva York, Amanda Farias. “Los repartidores que trabajan a través de aplicaciones son gestionados por sistemas automatizados que los penalizan por retrasos ajenos a su control y los presionan a tomar decisiones peligrosas solo para conservar sus trabajos. dijo la líder de la mayoría del Consejo Municipal de Nueva York, Amanda Farias.

La concejal Jennifer Gutiérrez recordó que la labor que prestas los repartidores ya representa riesgos y dificultades por la naturaleza de su trabajo por lo que urge que se les brinden todas las protecciones necesarias y elogió la manera en que ese gremio se ha unido para hacer valer sus derechos.

“Estos trabajadores se organizaron bajo la lluvia, el frío, durante las madrugadas y las largas noches. Su valentía y unidad nos han traído hasta este momento. Estamos profundamente agradecidos con los numerosos concejales que nos escucharon, que apoyaron a los trabajadores y que contribuyeron a que este proyecto de ley esté a punto de ser aprobado. No a la injusticia de que los trabajadores sean despedidos por algoritmos corporativos”, dijo la política de Brooklyn.

“Todos los trabajadores deben estar protegidos contra despidos arbitrarios e injustos, incluidos los repartidores que mantienen a la ciudad de Nueva York en funcionamiento todos los días. Y la ley de causa justificada existente en la ciudad para los trabajadores de comida rápida ha demostrado que estas protecciones funcionan, ofreciendo cierta estabilidad a los trabajadores sin perjudicar a las empresas”, dijo Daniel Ocampo, abogado del National Employment Law Project, al referirse a la victoria de los deliveristas con la ley promovida por el concejal Justin Brannan. “Este es un paso más para convertir los trabajos a través de plataformas digitales en empleos dignos en Nueva York”.