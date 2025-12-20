Choque de trenes en Nueva Jersey: 17 heridos

Más de una docena de personas resultaron heridas anoche en el descarrilamiento de un tren de NJ Transit que chocó con otro en Montclair.

El incidente ocurrió poco después de las 6:45 p.m. del viernes. Según un portavoz de NJ Transit, dos trenes de la línea Montclair-Boonton colisionaron en Montclair, cerca de la estación Bay Street, lo que provocó el descarrilamiento de un vagón, dejando 17 personas con heridas leves.

Se desconoce la causa del choque. El Departamento de Policía de NJ Transit está a cargo de la investigación y también la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Montclair Boonton Line rail service is suspended in both directions due to police activity near Bay Street. NJ TRANSIT rail tickets and passes are being cross honored by NJ TRANSIT bus. — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) December 20, 2025

1 of 3: At approximately 6:47 p.m., two trains on the Montclair-Boonton Line reported making contact in Montclair west of Bay St.. leading to a minor derailment. There are reports of 17 non-life threatening injuries. — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) December 20, 2025

“Nuestra principal prioridad durante este incidente es la seguridad de nuestros pasajeros, nuestros empleados y los servicios de emergencia”, declaró el portavoz de NJ Transit. Hasta última hora del viernes el servicio ferroviario en la línea Montclair-Boonton estaba suspendido en ambas direcciones, y autobuses de NJ Transit estaban cubriendo sin costo a los pasajeros de los trenes.

El congresista Tom Kean (R-NJ) declaró en una publicación en las redes sociales que estaba al tanto del incidente y que había varios informes de heridos.

I have been made aware of the incident involving NJ Transit trains at the Montclair station. Emergency personnel are currently on the scene and there are several reports of injured passengers. We are monitoring the situation for further developments.



Please be advised that the… — Congressman Tom Kean (@CongressmanKean) December 20, 2025

El pasajero Shaun Barrett describió a CBS News el momento del impacto como un choque de autos. “Se me cayeron el teléfono y la bolsa al suelo”, dijo. “Estaba sentado en un asiento y el impacto me lanzó al asiento de al lado; por suerte, pude sostenerme”.

En 2023 un tren de la línea Long Island Rail Road (LIRR) de MTA se descarriló en Queens (NYC), dejando al menos siete personas heridas. LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país.