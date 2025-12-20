Choque de trenes en Nueva Jersey: 17 heridos
Dos trenes de la línea Montclair-Boonton colisionaron anoche, provocando el descarrilamiento de un vagón y causando 17 lesionados y la suspensión del servicio
Más de una docena de personas resultaron heridas anoche en el descarrilamiento de un tren de NJ Transit que chocó con otro en Montclair.
El incidente ocurrió poco después de las 6:45 p.m. del viernes. Según un portavoz de NJ Transit, dos trenes de la línea Montclair-Boonton colisionaron en Montclair, cerca de la estación Bay Street, lo que provocó el descarrilamiento de un vagón, dejando 17 personas con heridas leves.
Se desconoce la causa del choque. El Departamento de Policía de NJ Transit está a cargo de la investigación y también la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).
“Nuestra principal prioridad durante este incidente es la seguridad de nuestros pasajeros, nuestros empleados y los servicios de emergencia”, declaró el portavoz de NJ Transit. Hasta última hora del viernes el servicio ferroviario en la línea Montclair-Boonton estaba suspendido en ambas direcciones, y autobuses de NJ Transit estaban cubriendo sin costo a los pasajeros de los trenes.
El congresista Tom Kean (R-NJ) declaró en una publicación en las redes sociales que estaba al tanto del incidente y que había varios informes de heridos.
El pasajero Shaun Barrett describió a CBS News el momento del impacto como un choque de autos. “Se me cayeron el teléfono y la bolsa al suelo”, dijo. “Estaba sentado en un asiento y el impacto me lanzó al asiento de al lado; por suerte, pude sostenerme”.
En 2023 un tren de la línea Long Island Rail Road (LIRR) de MTA se descarriló en Queens (NYC), dejando al menos siete personas heridas. LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país.