David Stearns asegura que la nómina de los Mets en 2026 superará el récord del año pasado

En una reciente actualización sobre la hoja de ruta financiera de la organización, David Stearns dejó claro que el propietario Steve Cohen no tiene intenciones de reducir el gasto, sino todo lo contrario.

La estrategia de los Mets para el 2026 apunta a una agresividad sin precedentes en el mercado, buscando no solo cubrir los huecos dejados por sus estrellas salientes, sino elevar el nivel competitivo de la plantilla a través de nuevas contrataciones de alto calibre.

La noticia resulta impactante considerando la cantidad de capital que quedó disponible en los libros contables. Con la salida de los contratos de referentes como Alonso, Nimmo y el cerrador Edwin Díaz, muchos analistas esperaban un periodo de “reajuste”.

Sin embargo, Stearns ha disipado esos rumores al afirmar que el equipo está preparado para reinvertir cada centavo —y añadir más— para garantizar que Nueva York siga siendo un destino principal para los mejores agentes libres del mundo.

Superando el techo de los $323 Millones

El listón dejado en 2025 fue sumamente alto. Con una nómina de $323 millones, los Mets solo fueron superados por una organización en gasto salarial en toda la MLB. Según las proyecciones de Stearns, el presupuesto de 2026 entrará en terreno desconocido, lo que sugiere que el equipo está preparando ofertas multianuales de gran envergadura para las piezas más cotizadas del mercado actual.

“Nuestra meta es ganar, y para ello contamos con el respaldo necesario para armar el mejor equipo posible”, señalaron fuentes cercanas a la gerencia en relación con las palabras de Stearns.

David Stearns está en su primer año al frente de los Mets como gerente de operaciones. Crédito: AP

El ejecutivo enfatizó que la flexibilidad financiera ganada con la salida de contratos anteriores no es para ahorrar dinero, sino para redistribuirlo de manera más eficiente y potente en áreas críticas del roster, como la rotación abridora y el corazón de la ofensiva.

Un nuevo ciclo de gasto en Queens

Este compromiso financiero reafirma la filosofía de la era de Steve Cohen: mantener a los Mets como un contendiente perenne a través de una inversión masiva. Los aficionados, que han visto partir a ídolos recientes en esta temporada baja, ahora tienen la certeza de que la directiva no escatimará en recursos para atraer a los sustitutos y fortalecer las debilidades del equipo.

Con este anuncio, la presión se traslada ahora al departamento de operaciones, que tendrá la tarea de ejecutar esta enorme capacidad de gasto antes del inicio de los entrenamientos primaverales. La expectativa en la Gran Manzana es total, esperando ver qué nombres de peso se unirán a la nómina más cara en la historia de la franquicia.