(Fotos) Puerto Rico en los archivos de Jeffrey Epstein: ¿qué políticos y exfuncionarios aparecen junto al delincuente sexual?

NUEVA YORK – En la ronda de archivos de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) liberó este viernes figuran imágenes tomadas en Puerto Rico en las que aparecen figuras políticas como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá junto al financista.

Acevedo Vilá, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), ocupó la máxima posición gubernamental de la isla entre el 2006 y el 2008.

En las imágenes también aparece Jorge Silva Puras.

Silva Puras líderó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) bajo el gobierno de Acevedo Vilá antes de convertirse en el jefe de gabinete de la Administración a partir del 2006.

En las instantáneas, que habrían sido tomadas en La Fortaleza, residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, se ve a Acevedo Vilá junto a Esptein mientras aparentan estar dialogando. En otras dos, aparece Silva Puras solo, sonriendo a la cámara.

heavyweather.media fue el medio que inicialmente destacó las imágenes en un reporte y en redes sociales.

“Es probable que la fotografía se tomara a finales de 2005, dado que en los documentos se encuentra un conjunto de hojas de fotografías titulado ‘Puerto Rico 05’ entre otros conjuntos de imágenes titulados ‘LSJ XMAS05’ y ‘Clouds 01/06′”, lee una anotación en la red social X de Carlos Berríos, freelancer del referido medio.

Acevedo Vilá confirmó ayer en un mensaje en redes sociales que se reunió con Epstein para discutir posibles inversiones en la isla, pero que finalmente el acusado por tráfico sexual descartó esos planes.

“En el 2005, el señor Epstein fue referido a La Fortaleza como un inversionista que estaba interesado en oportunidades para invertir en Puerto Rico. Al igual que a muchos, se le recibió y luego se refirió al Departamento de Desarrollo Económico que dirigía en ese momento el licenciado Jorge Silva Puras. Luego de eso no mostró interés adicional para invertir en Puerto Rico”, compartió en Facebook el también podcaster que en el 2009 fue absuelto en un caso federal de corrupción gubernamental en el territorio.

Aparte de las fotos desde la mansión ejecutiva, muchas de las que aparecen en la compilación fueron tomadas en espacios exteriores de la isla.

“Todas las hojas de fotos de la colección ‘Puerto Rico 05’ se encuentran en los documentos más recientes de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia. A partir de estas imágenes, queda claro que Epstein viajó extensamente por todo el archipiélago”, resaltó Berríos en otra de sus publicaciones.

🚨 BREAKING: All photo sheets from the collection "Puerto Rico 05" in the newest Epstein Files docs from DOJ. From these pictures, it's clear that Epstein travelled extensively throughout the archipelago.



4/4 pic.twitter.com/Xq4iB9ZiK4 — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 20, 2025

Entre las imágenes también se ven fotos áereas de la costa puertorriqueña, así como del trasero de una mujer en bikini que aparece acostada bocabajo.

En otras imágenes se ve al nativo de Brooklyn, Nueva York, caminando por los alrededores de La Fortaleza.

🚨 BREAKING: Found more photos of Jeffrey Epstein seemingly walking around La Fortaleza in Puerto Rico. This set of photos includes a redacted version of the photo I previously reported alongside former Governor Aníbal Acevedo Vilá. Photos also show him in Viejo San Juan. pic.twitter.com/kgfai8d6R2 — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 20, 2025

“Este conjunto de fotografías incluye una versión censurada de la foto que publiqué anteriormente junto al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Las fotos también lo muestran en el Viejo San Juan”, especificó Berríos.

En al menos dos de las fotos se ve a Epstein en primer plano.

También hay dos fotos más donde parece que Epstein esta caminando por La Fortaleza. https://t.co/0MjPQ2Dte1 — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 20, 2025

En el material también destaca el itinerario de una persona cuyo nombre no se divulgó, pero que aparentemente tenía “17 años en ese momento”, de acuerdo con el análisis que hizo heavyweather de los documentos. Ese archivo correspondería al 7 de enero de 2019, el más reciente hallado. Cerca del nombre cubierto, se pueden leer las palabras “casting, anfitriona”. También se identifica la frase “invitados a una fiesta” y “Baltimore”.

🚨 Doc in new Epstein Files drop includes itenary of a person whose name has been redacted, but was seemingly "17 at the time," per document. It notes that a "whole crew" was in Puerto Rico, but nothing was filmed. It ends with the sentence "never alone with him." pic.twitter.com/zmTA0dZCmK — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 19, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

“Menciona que un ‘equipo completo’ se encontraba en Puerto Rico, pero no se filmó nada. Termina con la frase “nunca a solas con él’”, resaltó el periodista sobre este particular.

El compendio también incluye un itinerario de Orbitz que documenta un viaje en avión el 22 de septiembre de 2005 de NY a Puerto Rico, y otro de San Juan a la isla de St. Thomas. La fecha de ese vuelo no es legible.

🚨 New DOJ Epstein Files Drop includes travel Orbitz travel itinerary showing Epstein travelled to San Juan, Puerto Rico, then onto St. Thomas. Photo also includes "$387" and the name "Sandy Berger" pic.twitter.com/oXq09eo5TP — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 19, 2025

El reporte del medio, que se enfoca en la publicación de documentos inéditos sobre temas cruciales de Puerto Rico y ensayos en profundidad sobre temas específicos, indicó que es probable que la hoja de fotos “Puerto Rico 05” estuviera contenida en dos discos separados titulados “LSJ Puerto Rico” y “LSJ Puerto Rico (2).

En otra publicación este sábado desde X, Berrios compartió: “Se ha confirmado que esta foto de Jeffrey Epstein y una mujer en el Viejo San Juan fue tomada en la calle San Francisco, frente a ‘Almacenes Fernández’. El edificio contiguo incluso parece tener la misma pintura azul”.

Just confirmed this photo of Jeffrey Epstein and a female companion in Old San Juan was taken in Calle San Francisco in front of "Almacenes Fernández." The building next to it even has seemingly the same blue paint. https://t.co/0qBwq9TjyJ pic.twitter.com/YXd2HyWzQR — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 20, 2025

La información surge de la liberación parcial que hizo el DOJ ayer acorde con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

De acuerdo con el estatuto, la Administración Trump tenía 30 días para publicar los archivos de Epstein. Los demócratas sostuvieron que tenían que divulgarse todos, pero el Departamento se reservó la publicación de cierto contenido con el supuesto fin de proteger datos sensibles e identidades de las víctimas.

El Departamento también alegó que, por el amplio volumen de documentos, la desclasificación podría tomar varias semanas.

De hecho, varios detalles en los archivos aparecen censurados o cubiertos.

En unos archivos previos liberados por miembros del comité de supervisión de la Cámara de Representantes,Trump aparece en varias instancias junto a Epstein. De igual manera, se puede ver al exasesor de Trump, Steve Bannon, y al expríncipe Andrew, duque de York. A Epstein también se le ve junto al expresidente demócrata Bill Clinton.

No es la primera vez que Puerto Rico y exfuncionarios del gobierno del territorio son mencionados en los archivos del presunto suicida.

El mes pasado, en uno de los documentos se hace referencia a un correo que habría intercambiado un tal Harry Fisch con el exgobernador Ricardo Rosselló.

Aunque el nombre específico de Rosselló, quien renunció al puesto en medio de masivas protestas en el llamado “Verano del 2019”, no aparece en el archivo, la fecha del correo (25 de enero de 2017) coincide con la entrada de su Administración.

Fisch le habría enviado el email a Epstein para informarle que había cuadrado una reunión con el mandatario boricua.

En ese email también se menciona al exgobernador de Nueva York y excandidato a la alcaldía de la ciudad en las pasadas elecciones, Andrew Cuomo.

El mensaje, identificado como de “alta importancia”, menciona una ley similar a la de Cuidado de Salud Asequible que fue aprobada en NY.

“El estado de NY pasó la semana pasada una ley que garantiza la cobertura a nivel estatal exactamente como ACA (Ley de Cuidado de Salud Asequible). Contacté al gobernador de Puerto Rico para organizar una reunión. Las reuniones en el estado de NY ocurren en 2 semanas, luego yo contacto a Cuomo”, lee parte del intercambio.

Sigue leyendo:

Puerto Rico: ¿Qué dice el supuesto email en el que contacto de Epstein menciona al renunciante gobernador Rosselló?

Chomsky, pasaportes y mensajes: las nuevas fotos del caso Epstein



Demócratas revelan más fotos de Trump con Jeffrey Epstein, otros republicanos y Clinton

Liberación de archivos de Epstein: DOJ no tendría que divulgar toda la información

Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein



