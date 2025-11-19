Puerto Rico: ¿Qué dice el supuesto email en el que contacto de Epstein menciona al renunciante gobernador Ricardo Rosselló?

NUEVA YORK – Pocos días después de que Ricardo Rosselló se convirtiera oficialmente en el gobernador de Puerto Rico, una persona nombrada Harry Fisch le habría enviado un correo electrónico al financiero Jeffrey Epstein para informarle que había cuadrado una reunión con el mandatario boricua.

En ese email también se menciona al exgobernador de Nueva York y excandidato a la alcaldía de la ciudad en las pasadas elecciones, Andrew Cuomo.

🚨🚨🚨BREAKING: Someone named Harry Fisch (awesome name) emailed Epstein in 2017 to tell him he had contacted Cuomo and Puerto Rico's governor. pic.twitter.com/f9ZWwWCwa9 — Daniel Boguslaw (@DRBoguslaw) November 16, 2025

El mensaje, identificado como de “alta importancia”, menciona una ley similar a la de Cuidado de Salud Asequible que fue aprobada en NY.

“El estado de NY pasó la semana pasada una ley que garantiza la cobertura a nivel estatal exactamente como ACA (Ley de Cuidado de Salud Asequible). Contacté al gobernador de Puerto Rico para organizar una reunión. Las reuniones en el estado de NY ocurren en 2 semanas, luego yo contacto a Cuomo”, lee parte del intercambio.

Esta información fue reseñada esta semana por el reportero del medio liberal progresista American Prospect, Daniel Boguslaw.

Fisch además habla de condones.

“Dejen que las mujeres escojan el condón que ellos quieran. El que sea gratis con la cobertura que las mujeres controlan o los condones masculinos que están en manos de los hombres. Repasemos la reseña de mi empresa cuando tengas tiempo”, añade el usuario.

“Alguien llamado Harry Fisch (¡qué nombre tan genial!) le envió un correo electrónico a Epstein en 2017 para decirle que se había puesto en contacto con Cuomo y el gobernador de Puerto Rico”, compartió el comunicador en un mensaje este domingo desde su cuenta en la red social X.

La entrada incluye una imagen del email con fecha del 25 de enero del referido año. El gobernador juramentó al cargo el 2 de ese mes.

Boguslaw es conocido por sus reportes relacionados con los archivos del convicto agresor sexual de menores originario de Nueva York.

The American Prospect obtuvo miles de páginas de documentos relacionados con la investigación del fiscal general de Nuevo México sobre Epstein. Esa pesquisa comenzó en 2019 bajo la tutela de Héctor Balderas y se centra en los encuentros de Epstein en The Zorro Ranch cerca de Stanley, según un reporte del referido medio. La pesquisa en Nuevo México incluye cientos de documentos de informes de prensa y judiciales, registros de propiedad, así como testimonios de los delitos sexuales.

Rosselló renunció a su cargo en medio de protestas ciudadanas masivas en lo que se conoce dentro y fuera de Puerto Rico como el “Verano del 2019”.

El estadista y miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) se vio implicado en un polémico chat con miembros de su equipo. El ofensivo chat en Telegram filtrado al Centro de Periodismo Investigativo (CIP), que casi alcanzaba las 900 páginas, incluía comentarios homofóbicos y sexistas, entre otros. En el intercambio, las partes se mofan de líderes políticas como la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

El abusador se habría suicidado en agosto de 2019 en la cárcel en la que estaba recluido en espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Otros correos, pero de abril de 2017, que reseña heavyweather.media contienen otra mención a Puerto Rico.

El intercambio fue entre Epstein y su entonces abogado Reid Weingarten.

Ese correo fue inicialmente reseñado por Tom Elliot el 16 de noviembre.

Weingarten, aparentemente, participaba en un caso legal en Puerto Rico, ya que le expresó al financista que tenía que seleccionar el lunes al jurado. No está claro el caso al que se refería.

Este correo electrónico fue publicado inicialmente por Tom Elliot.

“¿Por cuánto tiempo? Puedes venir a mi isla con tu amigo si quieres”, le dijo Epstein a Weingarten. “Solo avísame con 24 horas de anticipación, de lo contrario estaré aquí alrededor del 19”, añadió.

“Dos o tres semanas, pero no sé cómo se desarrollará… se supone que habrá disturbios graves aquí el 1 de mayo… los izquierdistas están furiosos y Trump dijo que Puerto Rico se fuera al carajo… ¿qué te pasa?”, indicó Weingarten.

“Diversión en Nueva York, tu chica está en la República Dominicana. No tengo ni idea”, habría respondido Epstein.

Este miércoles, el presidente Donald Trump estaría firmando la legislación aprobada en el Congreso que obligaría a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta.

La aprobación se dio una semana después de que los demócratas de la Cámara de Representantes publicaran, aproximadamente, 20,000 correos electrónicos, algunos en los que Epstein se refería a Trump por haber pasado horas con una de las víctimas.

Bajo la resolución del representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, y Ro Khanna, demócrata de California, el Departamento de Justicia (DOJ) debe publicar todos los registros y comunicaciones no clasificadas relacionadas con el convicto en un formato que se pueda buscar y descargar. La entrega se debe hacer dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley.

