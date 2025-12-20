Kathy Hochul exige a Con Edison un plan urgente para evitar apagones en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió a la empresa Con Edison respuestas para garantizar la confiabilidad de la red eléctrica de la ciudad de Nueva York, tras nuevas advertencias sobre el riesgo de apagones.

A raíz de un informe reciente del Operador Independiente del Sistema de Nueva York, el regulador estatal de electricidad ordenó a Con Ed que elabore un plan para enfrentar posibles fallas del sistema, publicó The New York Post.

Esto ocurre en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda energética y la reducción de la capacidad de generación basada en combustibles fósiles. Según el organismo, estas tendencias podrían desencadenar cortes de energía tan pronto como el próximo verano, cuando el consumo suele alcanzar sus picos más altos.

El informe dijo que, de materializarse estos riesgos sin acciones oportunas, las consecuencias podrían ir más allá de problemas técnicos y afectar la seguridad pública, la propiedad privada y la actividad económica en la mayor área metropolitana del estado.

La Comisión de Servicio Público de Nueva York señaló que estas proyecciones los han llevado a exigir una respuesta anticipada de Con Ed, con el objetivo de evitar escenarios críticos durante los meses de mayor calor, indicó el Post.

El suministro eléctrico es una prioridad para Nueva York

Rory Christian, presidente del Cuerpo de Servicio Público de la Ciudad de Nueva York, subrayó que la seguridad y la fiabilidad del suministro eléctrico son una prioridad absoluta y que el estado necesita comprender y planificar plenamente cualquier necesidad adicional de confiabilidad.

De acuerdo con el diario neoyorquino, Con Ed prevé aumentar las tarifas: un 2,8% en el suministro eléctrico y un 2% en el gas natural a partir de enero, lo que ha intensificado la preocupación pública y política por el costo y la estabilidad del servicio.

“No me arriesgaré a apagones ni a cortes de gas”, afirmó la gobernadora en declaraciones que provocaron fuertes críticas de sectores ambientalistas, que, según el Post, la acusan de priorizar la confiabilidad del sistema por encima de los objetivos climáticos del estado.

Un portavoz de Hochul explicó que la gobernadora espera que las agencias reguladoras actúen para garantizar que haya suficiente energía, confiable y asequible, especialmente de cara a un año electoral en el que el aumento de los precios de la electricidad se perfila como un tema imprescindible para los votantes.

