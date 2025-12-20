NYC abre paso a miles de licencias para vendedores ambulantes

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó este jueves una legislación con el propósito de establecer miles de nuevas licencias para vendedores ambulantes en los próximos años, lo que significará una expansión significativa del número de comerciantes que podrán operar legalmente en las calles.

Desde hace muchos años esta posibilidad cayó en el terreno de muchas controversias por ser rechazada por los dueños de establecimientos, asociaciones de comerciantes, residentes e incluso por parte del alcalde saliente Eric Adams, quien durante su administración se opuso a esta posibilidad.

Se sabe que el alcalde electo Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero, ha manifestado su apoyo a la medida.

Las reformas presentadas por la concejal de El Bronx, Pierina Sánchez, con el apoyo de la mayoría demócrata del Concejo, agrega 2,200 licencias para vendedores de alimentos anualmente durante los próximos cinco años, a partir del 1 de julio de 2026.

El proyecto de ley también adiciona 10,500 licencias para vendedores de mercancías en general desde el 15 de enero de 2027, lo que según datos de la Ciudad, eliminaría la lista de espera actual para estos vendedores.

Estas reformas también permiten a los funcionarios municipales revocar las licencias de los vendedores que reciban tres multas en un año, por infringir las normas de funcionamiento.

Además, la medida exige que los vendedores mantengan limpia la zona alrededor de sus puestos y que puedan demostrar que están desechando la basura correctamente en un centro de procesamiento de residuos.

“Será difícil”

También los legisladores aprobaron la creación de una División de Asistencia para Vendedores Ambulantes. Esta nueva unidad, que estará dentro del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, se encargará de brindar capacitación a todos los comerciantes informales sobre el cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos locales aplicables.

“La implementación no será fácil, pero me comprometo a seguir adelante, a continuar colaborando con todas las partes interesadas y a trabajar con la próxima Administración, para que esto funcione correctamente para los vendedores, las pequeñas empresas y todos los neoyorquinos”, reconoció Sánchez.

Como destacan los promotores de esta ley en un comunicado: desde 1979, el número de licencias generales para la venta de bienes o servicios no alimenticios se ha limitado a 853, mientras que más de 10,000 solicitantes permanecen en lista de espera.

Para la venta ambulante de alimentos, antes de 2021, solo se disponía de unos pocos miles de licencias.

Debido a estas limitaciones, se desarrolló un mercado negro en el que los titulares de permisos antiguos alquilaban ilegalmente sus puestos por miles de dólares al año.

El nuevo paquete normativo reforma el sistema de venta ambulante para que más comerciantes cumplan con la normativa y brinden apoyo a la comunidad.

Asimismo, avanzó la legislación 1251-A, patrocinado por la líder de la mayoría demócrata en la cámara legislativa municipal, Amanda Farías, la cual autorizaría al Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) y al Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) a emitir solicitudes de licencia para vendedores ambulantes de alimentos y otros productos, hasta alcanzar el límite máximo de autorizaciones para vender en las calles, ya que no todas las solicitudes de licencia, resultan en la emisión de estos permisos.

