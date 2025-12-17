Adams dio discurso de despedida como alcalde “exitoso” de Nueva York antes de partir a México

“Cada trimestre, redujimos la delincuencia. Cada trimestre construimos más viviendas. Cada trimestre mejoramos los resultados de lectura y las calificaciones en los exámenes. Cada trimestre, vimos la implementación de una iniciativa diferente. No nos detuvimos”, dijo orgulloso Eric Adams en su última rueda de prensa como alcalde de Nueva York.

Ayer Adams presentó el balance de su mandato junto a funcionarios municipales en la rotonda del Ayuntamiento. Subió al estrado con la música que se ha convertido en su sello personal: una canción de Jay-Z con su propia voz incorporada a la letra.

Durante la rueda de prensa, Adams destacó lo que llamó sus iniciativas creadas para apoyar a los neoyorquinos de clase trabajadora durante su administración que empezó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre de 2025.

Horas después Adams voló a Ciudad de México en un viaje personal el martes por la noche. En su cuarto traslado al extranjero desde octubre, incluyendo visitas oficiales a Albania, Israel y Uzbekistán. Estos viajes han suscitado críticas por realizarse justo cuando abandonaba el cargo, con acusaciones de descuidar sus funciones en favor de una posible carrera en el sector privado, posiblemente relacionada con una empresa israelí.

El alcalde se mantuvo fiel a su estilo el martes, reconociendo a sus críticos pero mostrándose desafiante. “Los empleados de la ciudad de Nueva York tenían diferentes opiniones sobre mí. Algunos me dieron el visto bueno y otros me mostraron otros gestos, pero hicieron su trabajo. Eso es todo lo que se puede pedir. Esto no es un concurso de popularidad”, dijo Adams.

Luego el alcalde saliente enterró una cápsula del tiempo para conmemorar el trabajo de su administración. Para ello, previamente se les pidió a los altos funcionarios de su gobierno municipal que seleccionaran objetos importantes que representaran el trabajo de sus respectivas agencias en beneficio de los neoyorquinos.

La jefa de gabinete, Camille Joseph Varlack, dijo que uno de los objetos colocados en la cápsula era una tarjeta de identificación entregada a los indocumentados que han llegado a la ciudad. “Cuando un migrante recibe atención de la ciudad, se le entrega una tarjeta de identificación del centro de respuesta y asistencia humanitaria de emergencia”, dijo. “En ella aparece el hotel Roosevelt, un lugar que se ha convertido en símbolo de la respuesta de la ciudad de Nueva York a la crisis de los solicitantes de asilo”.

Los objetos fueron enterrados en Park Row, justo a la entrada del Ayuntamiento. La cápsula se abrirá dentro de diez años, dijo el alcalde. Esta parece ser la primera vez que una administración municipal entierra una cápsula del tiempo, comentó ABC News.

Una gestión controvertida

La crisis migratoria marcó la gestión de Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruiría” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden.

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal en la historia moderna. Tanto él como Donald Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron entonces que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

En abril de este año, dos meses después de regresar a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia (DOJ) de Trump le otorgó un perdón otorgado a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones. En el ínterin varias voces pidieron a la gobernadora Kathy Hochul que lo destituyera.

En septiembre de 2025 Adams –ex NYPD y ex presidente del condado Brooklyn de 65 años– anunció que no buscaría la reelección y pocos días después Jasmine Ray (42), una ex novia suya que acababa de renunciar como empleada municipal, presentó un libro revelando secretos de su relación.

Según Adams, nunca tuvo una oportunidad justa como alcalde. Las señales, dijo a The New York Times en una entrevista reciente, “fueron claras mucho antes de que su administración se desmoronara, antes de los registros del FBI, las acusaciones de soborno y la cascada de dimisiones que diezmaron su círculo íntimo y hundieron sus índices de aprobación a mínimos históricos”.

Adams “siempre se ha centrado en su narrativa personal. Su campaña para la alcaldía de 2021 se desarrolló como una novela de formación, basándose en gran medida en su historia de origen de pobreza, dislexia y lucha”.

“Mi falta de éxito no comenzó por la acusación”, dijo Adams en la entrevista. “Comenzó desde el primer día. La acusación sólo se sumó y les dio más motivos para atacarme”.