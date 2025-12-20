Tu cerebro también come: descubre cinco alimentos que lo mantienen joven y activo

Una dieta rica en grasas buenas, antioxidantes y vitaminas puede ser una de las armas más poderosas para mantener el cerebro joven, enfocado y con buena memoria. Así lo señala un estudio publicado en la Revista Nacional de Neurociencia, que revela cómo ciertos nutrientes ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y promueven una “neuroprotección activa”.

Los investigadores fueron claros: las grasas saturadas perjudican la función cerebral, mientras que los compuestos antioxidantes y los ácidos grasos Omega-3 son capaces de revertir el daño celular y mejorar la plasticidad neuronal.

“La relación entre alimentación y salud cerebral es directa: lo que comemos puede determinar nuestro nivel de concentración, memoria e incluso nuestro estado de ánimo”, destaca el estudio.

5 nutrientes que cuidan tu cerebro

El plan de Neuroprotección Activa combina dos estrategias: maximizar los compuestos protectores y minimizar los agresores. Según la evidencia, estos son los nutrientes más aliados de tu mente:

1.- Omega-3: Reduce el deterioro cognitivo y mejora el estado de ánimo. Está presente en salmón, chía, lino, nueces y kiwi.

2.- Flavonoides: Presentes en el cacao, té verde, vino tinto y frutas cítricas, mejoran la memoria, sobre todo en adultos mayores.

3.- Vitaminas del grupo B (B6, B12, folato): Favorecen la memoria y previenen el deterioro mental. Se obtienen del hígado, pescado azul, huevos, lácteos y cereales fortificados.

4.- Vitamina D: Indispensable para conservar la cognición. Se encuentra en pescados grasos, hongos y bebidas fortificadas.

5.-Vitamina E: Retrasa el deterioro cognitivo y mejora la función neuronal. Presente en aguacate, espinacas, semillas y aceites vegetales.

Lo que conviene limitar

El estudio advierte sobre tres grupos de nutrientes que deberían moderarse para evitar daños cerebrales a largo plazo:

Grasas saturadas: Aumentan el deterioro y empeoran el daño cerebral. Evita el exceso de mantequilla, manteca, quesos curados y aceite de coco.

Excesos de calcio y zinc / déficit de selenio: Desequilibrios de estos minerales pueden afectar la cognición. Cuida sus fuentes y dosis.

Cobre: En exceso o deficiencia puede asociarse con daño neuronal. Presente en ostras, hígado y nueces de Brasil.

El mensaje es claro: nutrir el cerebro es una inversión en tu futuro cognitivo. Mantener una dieta rica en vegetales, pescado, antioxidantes y grasas saludables no solo mejora tu memoria, sino que fortalece la capacidad del cerebro para repararse y adaptarse.

