Anciana hallada muerta con numerosas heridas dentro de apartamento en Manhattan

Una mujer de casi 80 años fue hallada sin vida con múltiples golpes dentro de su apartamento en Manhattan, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Zhu Hou, de 76 años, fue descubierta muera dentro de un edificio en las calles Monroe y Market, a solo una cuadra del Puente de Manhattan, poco antes de las 8:00 de la noche del viernes.

El hijo de la víctima mortal fue quien encontró el cadáver. Se cree que fue golpeada hasta la muerte. Los investigadores quieren interrogar a otro familiar, de acuerdo con una fuente de la policía con conocimiento del lugar de los hechos.

La mujer en cuestión presentó numerosas heridas en la cabeza y el cuerpo y murió en la escena.

Asimismo, el médico forense de la Gran Manzana determinó que la muerte de la anciana fue homicidio, informó Daily News.

“Llevo aquí 43 años. Eso nunca había sucedido. Nunca habíamos tenido algo así”, expresó un vecino, que solicitó el anonimato. “Es triste. Esta mujer no tenía por qué morir”.

Una fuente de la policía de Nueva York señaló que estaban procesando la escena del crimen.

De acuerdo con informes preliminares, se retiraron de lugar más de 40 bolsas de evidencia del edificio mientras las autoridades continuaban con sus pesquisas a altas horas de la noche.

Uno de los objetos recuperados dentro del hogar de Hou incluía una patineta sangrienta, de acuerdo con una fuente del NYPD.

Los detectives investigan la probabilidad de que la hubiesen golpeado fuertemente con la patineta cubierta de sangre.

Hasta este domingo no se han realizado detenciones respecto a este caso en concreto.

