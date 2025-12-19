Hallan otra mujer muerta en Nueva York: 2do caso en pocos días en la misma zona

Una mujer fue rescatada de las aguas del Pugsley Creek en El Bronx (NYC) y luego declarada muerta ayer.

Los agentes recibieron una llamada al 911 a las 11:00 a.m. del jueves informando de un cuerpo flotando cerca de la intersección de las avenidas Gildersleeve y Husson. Al sacarla del agua la mujer se encontraba inconsciente y los servicios de emergencia la declararon muerta en la escena.

Aunque no se ha revelado su identidad, la policía informó que la mujer tenía 58 años, indicó PIX11 News. No está claro si la víctima cayó al agua de manera voluntaria, accidental o criminal. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad (OCME) tienen pendiente determinar la causa del deceso.

Fue la 2da mujer hallada muerta en un área pública en El Bronx en apenas dos días. La distancia entre ambos hallazgos de es unas 4 millas.

El primer caso fue la mañana del martes, cuando Lydia Marzán (72) fue encontrada afuera del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), aproximadamente a una milla de distancia de su hogar. Presentaba una laceración en una mano y una abrasión encima del ojo. A pesar de las bajas temperaturas fue encontrada vestida únicamente con una camisa, ropa interior y calcetines, según fuentes policiales. Algunas prendas de vestir estaban cuidadosamente dobladas en la acera junto a ella.

Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

La semana pasada un cráneo humano fue hallado en el famoso paseo marítimo de Coney Island, en Brooklyn (NYC). Previamente Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta este año. Además se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

El mes pasado John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda