Hochul veta proyecto de ley que obliga a tripulaciones de dos personas en el metro

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, vetó un proyecto de ley que habría necesitado tripulaciones de dos personas en cada tren del metro de la ciudad, incluido un conductor y un revisor.

La prohibición de Hochul es un duro golpe para el Sindicato de Trabajadores de Tránsito, que había defendido el proyecto de ley por décadas, alegando que tener tripulaciones en los trenes de dos personas es verdaderamente importante para la seguridad.

En el veto, la gobernadora escribió que los trenes puede ser operados de manera segura por un solo conductor y citó el precio del proyecto de ley.

“El proyecto de ley costaría hasta $10 millones de dólares anuales, reduciendo el servicio y limitando la capacidad de la MTA de beneficiarse de las inversiones de capital en material rodante y señales modernas”.

El contrato de la Autoridad Metropolitana del Transporte​ (MTA) con el Sindicato de Trabajadores de Transporte exige tripulaciones de dos personas en muchos trenes, y la ley, por sí sola, no habría cambiado demasiado esta situación. No obstante, sí habría requerido de un empleado más en los trenes que actualmente solo tienen un operador, así como en líneas futuras.

Los legisladores estatales dieron luz verde al proyecto de ley por una abrumadora mayoría en el mes de junio, informó Gothamist.

En septiembre, John Samuelsen, presidente de TWU, declaró que tener dos trabajadores por tren no solo es “una necesidad de seguridad”, sino también “un deseo de la gran mayoría de los trabajadores de la ciudad de Nueva York”.

El jueves pasado, la gobernadora anunció que la criminalidad en el metro estaba en su nivel más bajo en 16 años, con una reducción general de los delitos graves en el sistema subterráneo del 5.2% con respecto al año 2024 y del 14,4% con respecto a 2019.

Tras el veto de Hochul, Samuelsen dijo que la decisión de vetar el proyecto de ley fue “clasista” y sugirió que la gobernadora podría experimentar una reacción violenta de los empleados de transporte en su campaña de reelección de noviembre del año 2026.

No obstante, los organismos de control presupuestario celebraron la decisión de Hochul.

“La gobernadora hizo exactamente lo correcto al vetar este proyecto de ley”, manifestó Andrew Rein, presidente de la Comision de Presupuesto ciudadano.

Aseveró que tener un trabajador por tren es la norma global usada en prácticamente todos los demás sistemas de transporte de todo el mundo, y que brinda un servicio igualmente bueno a la vez que ahorra dinero. En un estudio de las 400 líneas de metro y trenes de las cercanías en 36 ciudades, el Instituto Marron de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York (NYU) halló que menos del 6.25% usaba tripulaciones de dos personas.

Sigue leyendo: