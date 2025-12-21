ICE presenta orden de detención contra inmigrante acusado de estrangular a un taxista en NY

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra Santos Paulino Vásquez-Ramírez, un inmigrante indocumentado de Guatemala acusado de presuntamente estrangular hasta la muerte a un taxista en Brewster, Nueva York, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado.

Según el DHS, el hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 tras una disputa por la tarifa de un viaje en taxi. La víctima fue identificada como Aurelio Zhunio-Orbez, de 66 años, cuyo cuerpo fue hallado días después, el 7 de diciembre, flotando en el embalse de Croton Falls.

De acuerdo con información policial, Vásquez-Ramírez no conocía personalmente al taxista, aunque había utilizado sus servicios en una ocasión anterior. El sheriff del condado explicó el sábado pasado que ambos se habrían enfrentado durante el trayecto luego de que el conductor lo recogiera en Brewster, lo que derivó en el ataque mortal.

Tras el crimen, el acusado supuestamente arrastró el cuerpo de Zhunio-Orbez hasta una zona boscosa cercana. Las autoridades indicaron que los restos fueron encontrados horas después en el embalse, lo que dio inicio a una investigación criminal a nivel local y estatal.

El DHS señaló que el sospechoso huyó en el vehículo de la víctima, un Toyota Sienna negro, y lo abandonó posteriormente en la estación de tren Metro-North de Purdy, a unos 15 minutos al sur de Brewster.

Persona de “alto riesgo”

En una declaración incluida en el comunicado, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó: “El ICE presentó una orden de detención ante las autoridades locales para garantizar que este inmigrante indocumentado delincuente nunca pueda regresar a los barrios estadounidenses”.

La funcionaria añadió que la agencia está enfocada en personas consideradas de alto riesgo.

El comunicado también detalla que Vásquez-Ramírez ingresó a Estados Unidos en octubre de 2013 y que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra el 22 de enero de 2016.

Según el DHS, dicha orden no se ejecutó y el acusado permaneció en el país.

Mientras avanza el proceso judicial, la víctima ha sido recordada por familiares y miembros de su comunidad como un hombre dedicado a su familia y muy apreciado por quienes conocieron su trabajo como taxista local. Una campaña de recaudación de fondos en su honor ha reunido miles de dólares para apoyar a sus seres queridos.

Sigue leyendo: