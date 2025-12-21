Priscilla Presley enfrenta una nueva demanda

La exesposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, deberá enfrentar una nueva demanda a sus 80 años. Según varios medios, la empresaria y actriz fue demandada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, quienes son sus antiguos socios comerciales.

Kruse y Fialko alegan que Priscilla los defraudó tras ayudarlos a promocionar su marca. Al mismo tiempo, la ex del ‘Rey del Rock&roll’ se defiende diciendo que ellos intentaron aprovecharse de su edad para vaciar sus cuentas bancarias. La demanda es de $50 millones de dólares.

Los demandantes también han comenzado a difundir ciertas relaciones de la familia Presley con otras personalidades. Por ejemplo, aseguran que Riley Keough, hija de la fallecida Lisa Marie Presley y nieta de Priscilla, donó óvulos a John Travolta y su fallecida esposa Kelly Preston.

Este rumor ha llamado la atención, pues de ser cierto convertiría al hijo de Travolta con Preston en bisnieto de Elvis. Hay que recordar que Keough tiene 36 años, Travolta tiene 71 y Preston tendría 63 años.

Según los documentos obtenidos por ‘The Sun’, en la demanda presentada por Kruse y Fialko también se acusa a Priscilla de haber desconectado a su hija Lisa Marie Presley del soporte vital por intereses económicos. Aseguran que tenía miedo de ser eliminada del fideicomiso familiar que controla Graceland, la gran mansión ubicada en Memphis, Tennessee.

Al final, la única fideicomisaria de la propiedad es Riley Keough y esto generó un conflicto entre abuela y nieta.

El equipo legal de Priscilla Presley, el cual es liderado por Marty Singer, asegura que esta demanda no tienen fundamento y la califican como una “venganza flagrante”. También han declarado que los demandantes han cambiado de abogados en varias ocasiones, y creen que esa acción es muestra de la falta de solidez del caso que tienen.

Por los momentos, Riley Keough no se ha pronunciado sobre su supuesta donación de óvulos a Travolta.

