Priscilla Presley se horrorizó cuando su hija se casó con Michael Jackson: “Era un hombre manipulador”

Priscilla Presley estrenará próximamente su autobiografía ‘Softly, As I Leave You’, en la que aborda algunos de los dramáticos aspectos de su vida y revela detalles de cómo fue el matrimonio de su hija Lisa Marie Presley con el fallecido ‘Rey del Pop’ Michael Jackson.

El libro aún no ha salido a la venta, pero medios de comunicación como ‘The Sun’ tuvieron acceso a extractos del libro de la exesposa de la estrella del Rock & Roll, Elvis Presley. En sus memorias, Priscilla confesó que nunca se sintió convencida de la relación de su hija con el famoso cantante y aseguró que cuando supo que se iban a casar se sintió “horrorizada’. Según dijo, veía en él a un hombre estratégico, que era uno arriba del escenario y otro en privado, calificándolo como un hombre “manipulador”.

“Me sentí horrorizada por ese matrimonio, Michael era un hombre manipulador, la inocencia infantil que proyectaba era parte de su máscara pública, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta”, dijo.

El matrimonio de Lisa Marie Presley con Michael Jackson duró dos años (1994-1996). Según dijo Priscilla, Michaell Jackson tenía un interés particular en relacionarse con la familia Preasley por lo que ese apellido significaba para la industria del espectáculo.

“Sabía en lo más profundo de mi ser que Michael no se casaría con Lisa Marie: se casaría con la dinastía Presley”, sostiene. Según dijo, Michael Jackson no amaba a Lisa y que se casó con ella como una estrategia de publicidad. “No creía que la amara. Se casó con ella en un momento en que necesitaba desesperadamente una buena publicidad que lo presentara como un hombre heterosexual atractivo”, dijo Priscilla, revelando que solo había visto a Jackson una vez.

Para alivio de Priscilla, el matrimonio entre su hija y Michael Jackson no duró mucho tiempo. “Prácticamente, pude escuchar a Elvis suspirar de alivio”, añadió recordando el momento en el que su hija le dijo que se iba a divorciar de Jackson.

En sus memorias, Priscilla habló sobre cómo fue la vida de su hija después de la muerte de su padre y cómo sufrió por las adiccines. En el libro cuenta cómo Lisa luchó durante años contra los problemas económicos y el abuso de drogas (en un momento dado tomó 80 pastillas al día). Lisa Marie dijo en sus memorias que un exnovio de su mamá, el actor Michael Edwards, la abusó sexualmente.

Lisa Marie, por su parte, falleció a los 54 años en 2023 tras sufrir un paro cardíaco. En el libro Priscilla detalla cómo la salud de su hija se fue en picada por la adicción a los opioides, que se intensificó tras el nacimiento de sus gemelos por los medicamentos administrados en el hospital.

