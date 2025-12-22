5 accesorios tecnológicos para regalar a personas mayores en esta Navidad

Con la llegada de la Navidad, muchos esperan hasta el último momento para elegir regalos que sorprendan y sean útiles. Para las personas mayores, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave, capaz de mejorar la calidad de vida, facilitar el día a día y aportar seguridad a quienes la utilizan.

Entre las opciones más destacadas se encuentra Bleta, una tablet diseñada por ingenieros de la Universitat Politècnica de Catalunya especialmente para personas mayores. Su diseño es simple e intuitivo, evitando las complejidades de los teléfonos y dispositivos modernos, lo que permite un manejo accesible y cómodo para usuarios de cualquier nivel tecnológico.

La tablet incluye aplicaciones populares como WhatsApp, YouTube y Google Chrome, además de cámara, galería y música. Asimismo, incorpora herramientas de salud y cognición para ejercitar la mente y ofrecer entretenimiento, convirtiéndose en un dispositivo que combina ocio y bienestar en un solo aparato.

Otro regalo tecnológico que ha ganado popularidad entre los mayores son los wearables de monitoreo. Estos dispositivos registran datos de salud y actividad física, pero muchos incluyen funciones específicas para la tercera edad, como recordatorios para moverse, tomar la medicación y mantener hábitos saludables, convirtiéndose en aliados del bienestar diario.

Seguridad y compañía tecnológica

Algunos de estos wearables también detectan caídas y envían alertas en tiempo real a familiares y servicios de emergencia. Otros integran localización por GPS, botones SOS y servicios de teleasistencia, ofreciendo tranquilidad a las familias y mayor autonomía a las personas mayores que viven solas o con movilidad limitada.

Los asistentes virtuales basados en inteligencia artificial se presentan como otro recurso útil para combatir la soledad no deseada y facilitar tareas cotidianas. Alexa, el asistente de Amazon, permite comunicarse por voz, realizar consultas, programar recordatorios y acceder a funciones específicas para mayores, como Alexa Together y Alexa We Care, que incluyen detección de caídas y líneas de ayuda.

Entre los regalos prácticos también destacan los auriculares inalámbricos especiales para televisión, que permiten a los usuarios disfrutar sin aumentar el volumen de manera que incomode a otros. Su uso sencillo y funcionalidad directa los convierten en un complemento diario que mejora significativamente la experiencia auditiva.

Por último, los dispositivos de teleasistencia se consolidan como herramientas esenciales de seguridad. Al pulsar un botón, los familiares o servicios de emergencia reciben aviso inmediato, y algunos modelos incluyen seguimiento por GPS, lo que permite a las personas mayores salir de casa con confianza y tener protección ante accidentes o situaciones imprevistas.

Estos aparatos tecnológicos no solo promueven la independencia y bienestar de las personas mayores, sino que también ofrecen tranquilidad a familiares y cuidadores. Durante estas fiestas, opciones como tablets adaptadas, wearables, asistentes virtuales, auriculares especiales y sistemas de teleasistencia se perfilan como regalos que combinan utilidad, seguridad y atención a las necesidades de la tercera edad.