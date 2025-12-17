Aseguran que Alec Baldwin está en búsqueda de una mansión en Nueva Jersey

Durante la primera semana de diciembre, regresó al mercado la mansión de Alec Baldwin en los Hamptons, Nueva York, y ahora se ha informado que el actor y su familia están en búsqueda de un nuevo hogar en Nueva Jersey.

Según ‘Page Six’, Baldwin y su esposa Hilaria estarían buscando residencias dentro del suburbio de Montclair, el cual es uno de los preferidos por las estrellas en Nueva Jersey. Se dice que algunas de las personalidades relacionadas con la zona son Stephen Colbert, Michael Strahan, Patrick Wilson, entre otros.

Mientras encuentran una propiedad, también estarían postulando a sus siete hijos a escuelas del área, lo que quiere decir que la casa que compren se convertirá en su residencia principal.

No es de extrañar que estén en búsqueda de un nuevo hogar, pues en el reality show ‘The Baldwins’, disponible en Amazon Prime, el actor confesó que no estaba conforme con el dúplex en Nueva York en el que viven. Esta propiedad fue comprada por Baldwin en 2011 y tiene una extensión de 4,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas, pero como la familia fue creciendo, el sitio se quedó pequeño.

Por otro lado, ‘Page Six’ también ha recordado que Baldwin ya conoce Montclair porque ‘Lymelife’ (2008), película que protagonizó, fue filmada en una escuela secundaria de la zona.

Por los momentos parece que no han visto residencias que le sean atractivas al 100% y se desconoce la cifra que están dispuestos a invertir. Mientras tanto, siguen buscando comprador para la finca en los Hamptons que han intentado vender durante los últimos años. Actualmente, está disponible en el mercado por $21 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Kaia Gerber se mudará a California y quiere deshacerse de su hogar en Nueva York

• Piden $44 millones de dólares por rancho donde se grabó ‘War of the Worlds’ y ‘Babylon’

• Kris Jenner no quiere rebajar el precio de su mansión en Hidden Hills