Alec Baldwin y su hermano estrellaron su vehículo contra un árbol

El actor Alec Baldwin y su hermano Stephen Baldwin tuvieron un accidente de tránsito, según informó el protagonista de ‘Rust’ en su cuenta de Instagram.

Alec Baldwin relató a sus seguidores que se estrelló contra un árbol mientras conducía la camioneta Range Rover de su esposa Hilaria contra un árbol en East Hampton, Nueva York.

Según explicó el actor, se estrelló contra el árbol debido a que intentó esquivar un “enorme” camión de basura que se atravesó en el camino.

“Esta mañana tuve un accidente de coche; un tipo me cortó el paso”, continuó. “Un camión de basura enorme… un camión de basura del tamaño de una ballena… era el camión de basura más grande que había visto en mi vida… para evitar chocarlo, choqué contra un árbol. Choqué contra un árbol enorme y aplasté el coche de mi esposa”, dijo lamentando el estado en el que quedó el auto tras el impacto.

Aunque lamentó que el auto de su esposa se haya dañado, aseguró que tanto él como su hermano Stephen se encuentran bien tras el accidente.

“Aplasté el auto de mi esposa y me siento mal por eso. Pero todo está bien, yo estoy bien y mi hermano está bien”.

Alec Baldwin y Stephen Baldwin asistieron al Festival Internacional de Cine de Hamptons, que comenzó el 5 de octubre y terminó el domingo 13 de octubre.

Tras este accidente, Alec Baldwin se mostró agradecido con el Departamento de Policía de East Hampton. También aseguró que pronto dejaría Nueva York para visitar a Hilaria y sus hijos.”Voy a Los Ángeles a ver a mi familia. Tengo muchas ganas. Voy a California a reunirme con mi familia, pasar unos días allí y luego volver a casa”, dijo.

Este incidente ocurrió cuatro años después de uno de los momentos más difíciles en la vida de Alec Baldwin: el accidente mortal en el set de grabación de Rust. En julio de 2021 Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería en el set de grabación, lo que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y derivó en un largo proceso judicial. Los cargos de homicidio involuntario en contra del actor fueron desestimados en julio de 2024.

