Así será el clima en la semana de Navidad en Nueva York

La semana de Navidad comenzará con un escenario climático invernal en el área metropolitana de Nueva York, donde la combinación de nieve, lluvia y temperaturas frías podría generar complicaciones, especialmente para quienes planean viajar en los días previos al 25 de diciembre.

Meteorólogos del First Alert Weather Team de CBS News emitieron un First Alert Weather Day para este martes, advirtiendo que las condiciones podrían afectar la movilidad en uno de los periodos más activos del año.

Luego de un lunes soleado, pero frío, un sistema menor avanzará sobre la región desde la noche del lunes y se mantendrá activo hasta la mañana del martes. Aunque no se trata de una tormenta mayor, la presencia de aire frío favorecerá la caída de nieve en varias zonas antes de un cambio gradual a lluvia, un factor que suele complicar la conducción y el transporte público durante las primeras horas del día.

Nieve antes del cambio a lluvia

De acuerdo con los pronósticos, el evento comenzará con nieve en buena parte del área triestatal. En promedio, los acumulados oscilarán entre una ligera capa y hasta 2 pulgadas, mientras que las zonas más al noroeste podrían recibir entre 2 y 4 pulgadas. En áreas costeras, incluyendo sectores cercanos al Atlántico, no se espera acumulación significativa debido a temperaturas ligeramente más templadas.

Los meteorólogos señalan que este tipo de sistemas, aunque modestos en intensidad, suelen tener un impacto mayor cuando coinciden con periodos de alta movilidad, como la semana de Navidad. La mezcla de nieve y lluvia puede generar carreteras resbaladizas y reducir la visibilidad, especialmente durante la madrugada y el inicio de la mañana.

Se espera un poco de nieve en próximos días en NYC y alrededores. (Foto: Adam Gray/AP)

Acumulados estimados por región

Los totales de nieve previstos varían según la ubicación:

* Ciudad de Nueva York: de una ligera capa hasta 1 pulgada

* Long Island: de una ligera capa hasta 1 pulgada

* Nueva Jersey central y costa de Nueva Jersey: de una ligera capa hasta 1 pulgada

* Norte de Nueva Jersey, Valle Bajo del Hudson y Connecticut: entre 1 y 2 pulgadas

* Valle Alto del Hudson y extremo noroeste de Nueva Jersey: entre 2 y 4 pulgadas

Estas cantidades pueden parecer menores, pero son suficientes para provocar retrasos, sobre todo en horas pico y en zonas con tráfico intenso.

Posibles retrasos en viajes

El impacto principal del sistema será en los desplazamientos. Autoridades recomiendan a los conductores salir con tiempo adicional, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos. En el transporte aéreo, incluso acumulaciones leves de nieve pueden ocasionar demoras en aeropuertos clave como JFK, LaGuardia y Newark, donde el volumen de pasajeros aumenta considerablemente en estas fechas.

También se esperan ajustes en el transporte público y posibles retrasos en trenes y autobuses, especialmente durante la mañana del martes. Consultar el estado del servicio antes de salir será clave para evitar contratiempos.

Mejora del tiempo para Nochebuena

Tras el paso del sistema, las condiciones mejorarán notablemente. Para la tarde del martes y el miércoles, víspera de Navidad, se espera tiempo estable, con cielos más despejados y un ambiente tranquilo. Este respiro meteorológico será bien recibido por quienes planean reuniones familiares, compras de último momento o desplazamientos dentro de la ciudad.

Las temperaturas durante Nochebuena se mantendrán en torno a los 40°F, valores relativamente moderados para finales de diciembre en Nueva York. No se anticipan fenómenos invernales significativos durante ese periodo.

Para el jueves 25 de diciembre, los pronósticos indican la posibilidad de algunos chubascos aislados, aunque sin señales de precipitaciones intensas ni condiciones severas. El ambiente se mantendrá templado para la temporada, con máximas nuevamente en los 40°F, lo que permitirá celebraciones sin el impacto de nieve o frío extremo.

Después de episodios de lluvia y viento registrados recientemente en Nueva York y Nueva Jersey, el fin de semana posterior a Navidad se perfila más estable, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, llegará un frente frío que hará descender las temperaturas por debajo de lo normal.

Los expertos aconsejan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y pronósticos actualizados, especialmente si se planean viajes largos. Preparar rutas alternativas, revisar el estado de vuelos y considerar tiempo extra para traslados puede marcar la diferencia durante esta semana.

Sigue leyendo:

* Nueva York: el tiempo para hoy lunes 22 de diciembre

* Nueva York bajo aire ártico: ¿cuándo empezará a ceder el frío extremo?

* Fechas clave: los días en que caería nieve en el estado Nueva York durante el invierno 2025-2026