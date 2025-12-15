Nueva York bajo aire ártico: ¿cuándo empezará a ceder el frío extremo?

Una intensa masa de aire ártico se mantiene sobre Nueva York y ha provocado uno de los episodios de frío más severos de la temporada, con temperaturas cercanas a cero y sensaciones térmicas negativas que han encendido las alertas de las autoridades.

Sin embargo, los pronósticos meteorológicos ya marcan un punto de inflexión: el frío extremo tiene fecha de salida y comenzará a ceder de manera gradual en los próximos días.

Este lunes 15 de diciembre fue catalogado por expertos como el día más frío de la temporada, con valores cercanos a 20°F (-6°C) y vientos de hasta 33 km/h, lo que redujo la sensación térmica a niveles peligrosos. Ante este escenario, autoridades estatales recomendaron a la población evitar salidas innecesarias y extremar precauciones para reducir el riesgo de congelación e hipotermia, especialmente en personas vulnerables.

El punto máximo del frío

La advertencia no fue exagerada. El ingreso de aire ártico generó un ambiente hostil, incluso para actividades cotidianas breves. Las bajas temperaturas, combinadas con ráfagas constantes, incrementaron la pérdida de calor corporal y elevaron el riesgo para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes no cuentan con sistemas de calefacción adecuados en sus hogares.

Para muchos neoyorquinos, este lunes marcó el límite del episodio invernal. De acuerdo con los modelos de pronóstico, a partir de aquí las temperaturas dejarán de descender y comenzarán a mostrar una leve, pero constante, recuperación.

¿Cuándo empezará a ceder la congelación?

El martes 16 de diciembre será el primer indicio de alivio. Si bien el ambiente seguirá siendo frío, la sensación térmica se ubicará alrededor de 21°F (-6°C), un valor similar al del lunes pero sin el mismo impacto extremo. Este día marca el inicio de una tendencia ascendente en el termómetro.

El cambio más perceptible llegará a partir del miércoles 17 de diciembre. Desde ese día y hasta el viernes 19, se prevé un clima menos gélido, con temperaturas máximas que oscilarán entre 30°F y 39°F (-1°C a 3°C). Aunque seguirán siendo valores invernales, representan una mejora significativa frente a las condiciones extremas registradas al inicio de la semana.

Los meteorólogos advierten que el ascenso térmico será progresivo. No se trata de un cambio abrupto hacia temperaturas templadas, sino de una transición que permitirá jornadas más soportables, especialmente durante las horas centrales del día. Las noches seguirán siendo frías, pero sin los niveles críticos de sensación térmica que activaron las alertas iniciales.

Este patrón es típico de los episodios de aire ártico en el noreste de Estados Unidos: tras alcanzar un pico de frío intenso, el sistema pierde fuerza y da paso a masas de aire ligeramente más templadas.

Además del repunte térmico, los pronósticos indican precipitaciones en forma de lluvia entre la noche del jueves 18 y el viernes 19 de diciembre. La presencia de temperaturas por encima del punto de congelación descarta, por el momento, la posibilidad de nevadas en la ciudad y zonas aledañas, un dato relevante para la movilidad y las actividades diarias.

Riesgos del frío extremo y recomendaciones

Aunque el frío comenzará a ceder, las autoridades insisten en mantener precauciones. Las temperaturas extremas pueden provocar hipotermia y congelación en exposiciones prolongadas, incluso cuando los valores suben ligeramente.

Los especialistas recomiendan:

* Vestir varias capas de ropa, preferentemente térmica.

* Cubrir adecuadamente manos, pies, cabeza y rostro.

* Permanecer en ambientes calefaccionados siempre que sea posible.

* Prestar atención a personas mayores y sin hogar, quienes son las más afectadas por estos episodios.

Aunque el invierno seguirá presente, la congelación extrema tiene los días contados, ofreciendo un respiro a millones de residentes que han enfrentado uno de los arranques de semana más fríos de la temporada.

