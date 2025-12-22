Barry Manilow será operado para extirparle un tumor cancerígeno

Este lunes, el cantante Barry Manilow ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que informa que será sometido de emergencia a una operación para extirpar un tumor cancerígeno que le fue detectado en su pulmón izquierdo.

Los médicos descubrieron el tumor luego de hacer unos exámenes, pues el músico de 82 años fue al médico luego de soportar seis semanas de bronquitis.

En el comunicado escribió: “La mala noticia es que ahora que terminaron los conciertos navideños de ‘A Gift of Love’, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me estoy haciendo pruebas para confirmar el diagnóstico. Así que, eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de ‘I Love Lucy'”.

También informó que reprogramará los conciertos que tenía en enero para febrero, y en el mismo comunicado compartió las nuevas fechas.

La publicación la terminó escribiendo: “Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y recuerden, si presentan el más mínimo síntoma… ¡háganse la prueba! ¡Nos vemos en el Westgate Las Vegas para San Valentín!”.

