Chuck Schumer presiona para que el Senado tome acciones legales contra el gobierno tras archivos de Epstein incompletos

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó este lunes una resolución para que la cámara inicie acciones legales contra la administración Trump tras la negativa del Departamento de Justicia a entregar la totalidad de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein y la aplicación de censuras severas en los archivos publicados.

La medida se produce luego de que el pasado viernes 19 de diciembre se venciera el plazo legal establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, informó la oficina del Schumer.

Según Schumer, el gobierno solo ha divulgado poco más de 4,000 registros, una cifra significativamente menor a los cientos de mil de documentos prometidos inicialmente. Además, se reporta que aproximadamente el 20 % de estos archivos presentan tachaduras totales o parciales.

El líder demócrata señaló que la ley aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista es explícita sobre la necesidad de divulgación total.

“La ley que aprobó el Congreso es muy clara: publiquen los archivos de Epstein en su totalidad para que los estadounidenses puedan ver la verdad”, afirmó Schumer. “En cambio, el Departamento de Justicia de Trump arrojó redacciones y retuvo las pruebas; eso rompe la ley”.

Denuncia de obstrucción y falta de transparencia

La resolución presentada busca obligar a la administración a cumplir con la normativa vigente. El senador Schumer ha manifestado que forzará la votación de esta medida en enero, una vez que el Senado se reúna de nuevo tras el receso.

El líder demócrata criticó la gestión de los responsables del Departamento de Justicia, señalando que se está ocultando información esencial.

“En lugar de transparencia, la administración Trump publicó una pequeña fracción de los archivos y tachó porciones masivas de lo poco que proporcionaron”, continuó Schumer. “Esto es un encubrimiento flagrante. Pam Bondi y Todd Blanche están protegiendo a Donald Trump de la rendición de cuentas, y el Senado tiene el deber de actuar”.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, admitió en una entrevista con Fox News que la administración no tenía la intención de cumplir con la fecha límite establecida para el viernes. Ante esta postura, Schumer instó a los legisladores republicanos a mantener su apoyo a la ley bipartidista y exigir la entrega completa de la evidencia.

