Kamala Harris duda que el Departamento de Justicia publique todos los archivos del caso Epstein

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, cuestionó la forma en la que el Departamento de Justicia ha manejado el caso Jeffrey Epstein y expresó dudas sobre si el gobierno de Donald Trump realmente divulgará la totalidad de los archivos.

Las declaraciones las hizo durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!, apenas horas antes de que la agencia publicara nuevos documentos relacionados con el financista acusado de abuso sexual de menores.

Harris dijo que el pueblo estadounidense tiene derecho a acceder a esa información.

Asimismo, criticó lo que describió como el uso político del Departamento de Justicia y subrayó que la institución “debe actuar sin favoritismo ni miedo”, como un órgano independiente encargado de impartir justicia.

¿Por qué Joe Biden decidió no publicar los archivos del caso Epstein?

También defendió la decisión de la administración del expresidente Joe Biden de no publicar esos documentos durante su mandato. Explicó que se optó por mantener una separación estricta entre la Casa Blanca y el DOJ para evitar cualquier apariencia de interferencia política.

“Creíamos firme y correctamente que debía haber una separación absoluta entre lo que queríamos como administración y lo que hacía el Departamento de Justicia”, afirmó, incluso reconociendo que esa postura pudo haber tenido costos políticos.

Las declaraciones de la exvicepresidenta se produjeron poco antes de que el DOJ hiciera pública una nueva tanda de archivos del caso Epstein. El sábado, la agencia federal divulgó materiales adicionales, incluidos documentos presentados ante el gran jurado en las causas contra Epstein y su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell, como parte del cumplimiento de una ley que obliga a revelar toda la información no clasificada del caso.

Entre los documentos difundidos figuran presentaciones de PowerPoint utilizadas por la fiscalía federal para solicitar la imputación formal de ambos. En una de ellas, fechada el 18 de junio de 2019, aparecen notas manuscritas de llamadas telefónicas con frases como “tengo una chica para él” o “ella tiene chicas para el señor J.E.”.

En ese mismo material se consigna que Epstein habría recibido una llamada del ahora presidente Donald Trump, aunque no se especifica el contenido ni el motivo de la comunicación.

Los archivos también incluyen registros de vuelos a ciudades como Nueva York y Palm Beach, así como fotografías de las residencias de Epstein en esas localidades.

Además, se dio a conocer el testimonio de un agente del FBI ante el gran jurado, en el que relató cómo Epstein contactó a una menor de 14 años, a quien le ofreció dinero a cambio de masajes. Según el agente, la adolescente acudió “decenas de veces” a la vivienda del financista y, en algunos encuentros, tuvo que masajearlo en ropa interior o desnuda, mientras él la tocaba de manera sexual.

En cuanto al caso de Maxwell, el Departamento de Justicia publicó una presentación de junio de 2020 con imágenes suyas junto a Epstein —ya conocidas—, además de extractos de interrogatorios y correos electrónicos de remitentes no identificados. En uno de ellos, se agradece a Epstein una donación de $200,000 dólares para una beca de residencia.

