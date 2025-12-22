Justicia de EE.UU. dice que protege a víctimas de Jeffrey Epstein con la publicación parcial de los archivos del caso

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió este domingo la decisión del Departamento de Justicia de divulgar solo una parte de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein antes de la fecha límite fijada por el Congreso.

Aseguró que la prioridad del gobierno es proteger a las víctimas de abuso sexual, reportó la agencia Associated Press.

En declaraciones al programa Meet the Press de NBC, afirmó que la administración del presidente Donald Trump cumplirá con la ley y hará públicos más documentos, pero subrayó que el proceso debe hacerse con cautela debido al contenido sensible de los expedientes.

Explicó que miles de registros contienen datos confidenciales que podrían exponer a sobrevivientes del caso Epstein.

La liberación parcial de los archivos, realizada el viernes, desató una nueva ola de críticas de legisladores demócratas, quienes acusan al gobierno republicano de intentar ocultar información importante.

Blanche calificó esas reacciones de hipócritas y sostuvo que muchos de los mismos críticos exigen transparencia, pero se oponen a las medidas destinadas a resguardar a las víctimas, de acuerdo con Associated Press.

“Seguimos revisando documentos simplemente para proteger a las víctimas”, dijo Blanche. “Las mismas personas que se quejan de la falta de archivos son las que aparentemente no quieren que protejamos a los sobrevivientes”, añadió.

Según AP, entre los documentos que no fueron publicados se encuentran entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de imputación.

Estos materiales podrían ayudar a explicar por qué Epstein logró declararse culpable en 2008 de un cargo estatal relativamente menor, a pesar de las acusaciones de abuso sexual contra menores.

Epstein, quien mantuvo vínculos con figuras políticas y empresariales influyentes —incluido el propio Trump—, fue acusado formalmente de tráfico sexual en 2019, pero murió por suicidio en una cárcel federal antes de enfrentar juicio, recordó AP.

Críticas demócratas y acusaciones de encubrimiento

Los demócratas sostienen que la publicación parcial no busca proteger a las víctimas, sino encubrir información sensible. El representante Jamie Raskin, de Maryland, afirmó en State of the Union de CNN que el Departamento de Justicia estaría bloqueando la aplicación de la ley para ocultar datos que Trump no quiere que salgan a la luz, señaló la agencia.

La controversia se intensificó luego de que el DOJ retirara de su página web varios archivos menos de un día después de haberlos publicado, incluyendo una imagen en la que aparecía Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell.

Blanche explicó que los documentos fueron eliminados porque también mostraban a víctimas y aseguró que serán republicados una vez se realicen las ediciones necesarias para protegerlas, según AP.

“No tiene nada que ver con el presidente Trump”, afirmó Blanche, quien recalcó que ya existen numerosas fotos públicas de Trump con Epstein.

Blanche también reveló que el Departamento de Justicia ha identificado recientemente los nombres de posibles nuevas víctimas mientras continúa revisando los documentos. Además, defendió el traslado de Ghislaine Maxwell —expareja y cómplice de Epstein— a una prisión federal de mínima seguridad, alegando preocupaciones por su seguridad tras recibir amenazas de muerte, reportó AP.

Maxwell cumple una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual.

En el Congreso, el representante demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie han sugerido la posibilidad de impulsar un juicio político contra la fiscal general Pam Bondi por lo que consideran un incumplimiento grave de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

Blanche descartó esos rumores y afirmó que el gobierno está haciendo todo lo posible para cumplir con la legislación.

