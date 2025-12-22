Desaparece nadadora de California tras posible ataque de Tiburón

La Guardia Costera y las autoridades locales de Pacific Grove y Monterey, California, iniciaron una operación de rescate para localizar a una mujer de 55 años desaparecida en Lovers Point, en un suceso ocurrido el domingo al mediodía mientras la víctima nadaba en mar abierto junto a un grupo de 17 personas.

De acuerdo con el portavoz de la Guardia Costera, Christopher Sappey, el tiburón se sumergió posteriormente sin volver a ser visto. Uno de los testigos, que se encontraba en una señal de stop cercana mientras se dirigía a su trabajo, describió una escena en la que el animal emergió del agua con lo que parecía ser un cuerpo humano en la boca, informó NBC News.

Ante la desaparición de la mujer, descrita como una persona de cabello rubio y ojos azules, el resto de los nadadores del grupo abandonó el agua de inmediato. La familia de la desaparecida ya fue notificada de la situación por las autoridades californianas.

Cierre de playas y operativo de rescate

A pesar de los testimonios, Sappey declaró a NBC que el ataque de tiburón aún no ha sido confirmado oficialmente. La búsqueda, que utiliza medios aéreos y marítimos, se detuvo el domingo por la noche sin resultados y se ha retomado este lunes a primera hora.

Las playas de Lovers Point, McAbee y San Carlos permanecerán cerradas al público hasta el martes como medida preventiva. La zona representa un punto frecuente para el nado y el deporte acuático, donde ya se registró un ataque de tiburón blanco con un superviviente en el año 2022.

Por su parte, el director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach, Chris Lowe, subrayó en el programa “TODAY” que este tipo de ataques son inusuales y recomendó precaución especial durante el amanecer y el anochecer.

“Generalmente estás seguro en el agua en cualquier momento. Solo debemos recordar que los tiburones siempre están ahí. Es su hogar y nosotros somos sus huéspedes”, apuntó Lowe.

Sigue leyendo:

– Inmenso tiburón de 700 libras de peso y 16 pies de largo fue pescado en Connecticut

– Surfista muere tras ataque de tiburón en costas australianas

– Un nuevo ataque de tiburón deja un herido en Florida