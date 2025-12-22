Futbolista de Zambia casi se rompe el cuello al celebrar un gol con una acrobacia en la Copa África [Video]

Patson Daka, futbolista de la selección de Zambia, se llevó un enorme susto al anotar un gol e intentar celebrar con una voltereta que le salió mal, en el partido de la Copa de África contra Malí.

Daka es un futbolista zambiano que juega de delantero para el Leicester City F. C. de la EFL Championship de Inglaterra. Es una de las figuras de la selección de su país durante la disputa del torneo africano que se juega en Marruecos.

El atacante apareció en el minuto 90+2 para anotar y rescatar un punto valioso para su selección y mantenerla con vida en la fase de grupos. Sin embargo, se llevó un susto con su acrobática celebración del gol.

A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025

Susto en la Copa África

En medio de la euforia, el atacante zambiano corrió hacia el banderín del córner para celebrar e intentó realizar una voltereta acrobática, una acción que estuvo a punto de terminar en tragedia deportiva pues le salió mal y su cuello estuvo en riesgo.

Daka perdió el control del movimiento en el salto y su cabeza impactó directamente contra el césped, provocando la inmediata preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico. Hubo alarma general por la posibilidad de una lesión grave en el cuello.

Afortunadamente, el futbolista logró reincorporarse y continuar el partido sin mayores consecuencias físicas, aunque se informa que le harán estudios para descartar algún problema físico tras la caída.

🇿🇲 INSOLITO. Patson Daka se podría haber lesionado el cuello en su festejo fallido con el gol del empate en la Copa Africana.



Reportan en Zambia que le van a hacer estudios de inmediato para confirmar la lesión. pic.twitter.com/rgQKabA7IQ https://t.co/l6HCDDyaOz — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 22, 2025

Marruecos lidera la zona con tres puntos, mientras que Malí y Zambia suman una unidad cada uno, y Comoras cierra sin puntaje.

