Neymar supera cirugía de rodilla y apunta a volver pensando en el Mundial 2026

Neymar, figura del Santos, fue sometido con éxito este lunes a una artroscopia para tratar una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, una articulación que le ha generado constantes problemas físicos en los últimos meses.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en Belo Horizonte, y estuvo a cargo del doctor Rodrigo Lasmar, médico habitual de la selección brasileña. El delantero, con pasado en el FC Barcelona y el París Saint-Germain, respondió favorablemente al procedimiento.

“La cirugía fue un éxito y el jugador está bien”, informó el Santos a través de un breve comunicado oficial.

El club señaló que el atacante, dorsal 10, recibirá el alta médica este mismo lunes y comenzará de inmediato su proceso de recuperación. Se estima que estará alejado de las canchas por un período mínimo de un mes.

Mientras avanza su rehabilitación, Neymar también enfrenta semanas clave para definir su futuro profesional, ya que su contrato con el Santos vence el próximo 31 de diciembre. De acuerdo con medios brasileños, las conversaciones para una renovación están en marcha y la directiva espera extender el vínculo al menos hasta el Mundial de 2026.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México representa el gran objetivo deportivo del atacante, pese a que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de este año.

El exjugador del Al-Hilal, que ha sufrido una seguidilla de lesiones que le han impedido tener continuidad durante la temporada, confía en integrar la lista definitiva del técnico italiano para la cita mundialista.

Desde su regreso al Santos en enero, Neymar ha disputado apenas 28 partidos oficiales, en los que registra 11 goles y cuatro asistencias. Aun así, fue una pieza clave en el tramo final de la temporada para evitar un descenso a la segunda división que parecía inevitable para el club.

