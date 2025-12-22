Hermana de Messi se casará en enero con empleado del Inter Miami, según reporte

Este lunes estalló una bomba mediática que se ha hecho viral. La hermana de Lionel Messi se casará con un empleado del Inter Miami el próximo mes de enero de 2026 en Argentina.

De acuerdo con el medio argentino TN, María Sol Messi y Julián ‘Tuli’ Arellano contraerán matrimonio el próximo 3 de enero de la ciudad natal de los Messi, en Rosario.

Según la información, la presencia de Messi en las nupcias es todo un hecho. Al parecer, ‘La Pulga’ se quedará en territorio argentino hasta el 6 de enero antes de volver a Estados Unidos para comenzar a entrenar con el Inter Miami de cara a la pretemporada.

Actualmente, Arellano es trabajador del Inter Miami. Forma parte del cuerpo técnico del un rosa en la categoría Sub-19. A mediados de 2023 se consagraron campeones de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL).

La pareja tiene más ocho años de relación. Estuvieron en el casamiento de Messi en 2017, cuando todavía era jugador del FC Barcelona. Arellano es argentino, nacido en el barrio La Bajada, el mismo que vio crecer a la familia Messi.

La pareja se conoce desde pequeños. Ambos se criaron en el mismo barrio en la ciudad. Su llegada al Inter Miami como parte del staff de la Sub-19 se dio, según el reporte, gracias a Messi.

Tuli Arellano tiene su perfil público en Instagram donde lo siguen 63.500 personas. En sus posteos aparece en fotografías junto a María Sol en distintas partes del mundo como Puerto Rico, Miami, Italia, entre otros.

Por su parte, María Sol Messi ha optado por un perfil más bajo en redes. Posee 400,000 seguidores en Instagram, pero solo tiene un post publicado el 7 de diciembre y dedicado a su marca de trajes de baño para mujeres llamada “Bikinis Río”.

Los familiares de Lionel Messi, de izquierda a derecha: su madre, Celia María Cuccittini; su padre, Jorge Messi; y su hermana, María Sol, posan en la alfombra roja tras la boda de la superestrella del fútbol con su novia de la infancia, Antonella Roccuzzo, en Rosario, Argentina. (Foto AP/Victor R. Caivano).

María Sol Messi es una empresaria dedicada al mundo textil. También dirige una empresa de ropa llamada ‘The Messi Store‘, la marca vende un estilo lifestyle y fue lanzada por ‘La Pulga’ en Barcelona y París. Además, ha tenido colaboraciones con Virginia Hilfiger, hermana del diseñador Tommy Hilfiger.



