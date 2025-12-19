Así fue el último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil

Después del violento asesinato del futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, ocurrido en un ataque armado en Guayaquil, familiares, amigos y compañeros se reunieron para darle el último adiós durante el velorio realizado en el Parque de la Paz Aurora, ubicado en el cantón Daule.

Este viernes se llevó a cabo una misa en memoria del jugador, que se celebraró en el mismo lugar a las 15:00 hora local. Posteriormente, a las 16:00, se llevará a cabo la sepultura.

Desde tempranas horas, allegados, seguidores del Barcelona y ciudadanos se acercaron a los alrededores de la morgue para despedirse tanto de Pineida como de su pareja sentimental, una mujer de 39 años, de nacionalidad peruana, quien también perdió la vida en el atentado.

La madre de la mujer fallecida aseguró que su hija no había recibido amenazas ni tenía conflictos con terceros. “Era una persona muy noble, no se escondía de nadie”, manifestó, al tiempo que exigió justicia por el crimen.

Multitudinaria despedida

Aficionados del club expresaron su consternación por lo sucedido. Eduardo Santander, uno de los hinchas presentes, afirmó sentir “rabia, tristeza e impotencia”, y recalcó que continuará apoyando al equipo “con la camiseta amarilla”.

El Barcelona Sporting Club informó que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para realizar las exequias; sin embargo, los familiares optaron por llevar a cabo el velorio en el Parque de la Paz Aurora.

Las muestras de pesar también se multiplicaron en redes sociales, donde hinchas, figuras del fútbol y clubes internacionales expresaron mensajes de condolencias. Entre ellos, el Real Madrid lamentó públicamente la muerte del jugador a través de la red social X.

La barra del Barcelona SC rindió homenaje

En un gesto de profundo respeto y solidaridad, hinchas de Barcelona SC, pertenecientes a la barra Sur Oscura, acudieron al velatorio de Mario Pineida para despedir y rendir homenaje al futbolista en medio del dolor que atraviesa el barcelonismo.

Los aficionados se hicieron presentes para acompañar a la familia y seres queridos del jugador, llevando cánticos, banderas y mensajes de apoyo, en una muestra de reconocimiento y cariño hacia quien defendió los colores del club.

El momento estuvo marcado por la emoción, reflejando el impacto que tuvo Pineida no solo dentro de la cancha, sino también en la hinchada, que decidió hacerse presente en uno de los momentos más difíciles.

Mario Pineida falleció tras recibir varios impactos de bala en un ataque cometido a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y uno de los principales epicentros de la violencia asociada al crimen organizado en el país.

La Empresa Municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional confirmaron la captura de un presunto implicado en el hecho, como parte de las investigaciones en curso.

