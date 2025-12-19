Jugadores del Real Madrid y FC Barcelona llevan regalos de Navidad a niños hospitalizados

Las primeras plantillas de fútbol (masculino y femenino) y baloncesto del Real Madrid y el FC Barcelona cumplieron este viernes con una de las tradiciones solidarias más emblemáticas de la temporada navideña: la visita a niños hospitalizados para entregar regalos y compartir un momento de cercanía antes de las celebraciones de fin de año.

En el caso del Real Madrid, entrenadores y jugadores se repartieron en distintos centros sanitarios de la capital. Xabi Alonso, Sergio Scariolo y Pau Quesada visitaron el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja; Dani Carvajal, Sergio Llull y Misa Rodríguez acudieron al Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela; mientras que Fede Valverde, Walter Tavares y Teresa Abelleira estuvieron en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Según informó el club blanco, más de 2,000 niños, niñas y jóvenes hospitalizados recibieron la visita en el marco de la campaña de la Fundación Real Madrid “En Navidad, ningún niño sin regalo”, una iniciativa orientada a fomentar valores positivos y contribuir al bienestar emocional de los menores a través del deporte.

El Barcelona también hizo su entrega de regalos

Por su parte, el FC Barcelona también realizó este viernes su tradicional visita navideña a hospitales infantiles de Barcelona, una acción organizada por la Fundación Barça. La comitiva azulgrana, encabezada por la vicepresidenta institucional Elena Fort, partió desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper y se distribuyó en varios grupos para llegar a diferentes centros.

Los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo masculino visitaron siete hospitales (San Joan de Déu, Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Sant Pau, Parc Taulí y Hospital de Terrassa), además de dos centros de alojamiento para familias con niños en tratamientos oncológicos prolongados (Casa Xuklis y Casa Ronald McDonald) y, por primera vez, un centro de neurorehabilitación pediátrica, el Institut Guttmann.

La presencia de figuras como Lamine Yamal, Pedri, Robert Lewandowski y Pau Cubarsí generó momentos de sorpresa y emoción entre los niños hospitalizados, quienes recibieron obsequios y compartieron fotografías con los jugadores. Profesionales de la salud subrayaron que este tipo de encuentros tiene un impacto positivo en el estado emocional de los menores y contribuye a afrontar con mayor ánimo los tratamientos médicos y su proceso de recuperación.

