IRS: fechas clave del pago de impuestos 2026 y consecuencias para morosos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a prepararse para la temporada fiscal 2026, estableciendo las fechas en las que los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones de impuestos.

Aunque aún no se han confirmado oficialmente las fechas exactas, el plazo habitual suele comenzar a partir del 20 de enero de cada año, extendiéndose hasta mediados de abril, como ocurrió en la temporada fiscal 2025, que finalizó el 15 de abril.

Durante este período, los estadounidenses deben declarar sus impuestos correspondientes al año fiscal anterior, en este caso, el 2025.

El IRS ofrece un plazo de cuatro meses para que los contribuyentes presenten su declaración y abonen el dinero correspondiente. No cumplir con esta obligación podría resultar en serias repercusiones, incluyendo embargos de propiedades y cuentas bancarias.

Consecuencias para los morosos

El IRS tiene el derecho de intervenir las propiedades y cuentas bancarias de los contribuyentes que no hayan cumplido con sus responsabilidades fiscales. La agencia puede enviar varias notificaciones de pago antes de proceder con acciones más drásticas, como los embargos.

Si el contribuyente no responde a estos avisos, el IRS emitirá un Aviso Final de Embargo (LEVY), lo que desencadenará el proceso de intervención de bienes y fondos para saldar la deuda.

Declaración vs. pago de impuestos

Aunque es posible pagar los impuestos sin presentar la declaración, el IRS advierte que esta no es la vía más recomendable. Presentar la declaración es crucial para evitar problemas legales y sanciones adicionales. Aquellos que no presenten sus declaraciones a tiempo podrían enfrentarse a cargos por violación a sus obligaciones fiscales, lo que puede resultar en multas o embargos.

Recomendaciones del IRS

Para evitar complicaciones y sanciones, el IRS recomienda que los contribuyentes sigan los plazos establecidos para la temporada fiscal y paguen sus impuestos en el tiempo estipulado. Además, se sugiere que se consulte a un profesional de impuestos si se tienen dudas sobre el proceso o los montos adeudados, ya que este tipo de asesoría puede ayudar a prevenir errores y complicaciones adicionales.

La temporada fiscal 2026 será clave para millones de estadounidenses. Estar informado sobre los plazos y las consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales es esencial para evitar embargos y sanciones del IRS.

