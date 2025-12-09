El IRS elimina el Direct File: todo sobre la nueva forma de presentar impuestos sin costo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) concluyó a principios de noviembre el funcionamiento de la plataforma Direct File, que ayudaba a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de manera simplificada y gratuita. Tras apenas dos años de operaciones. Esta medida afecta de manera directa a unos 300,000 contribuyentes en 25 estados que lo utilizaron durante el año fiscal 2024, un universo muy pequeño para las estimaciones del gobierno.

Además, su operación generó una gran cantidad de críticas por parte de las empresas que ofrecen este servicio con costo. Por lo que de inmediato todas estas opciones levantaron la mano para ayudar a los contribuyentes que ‘quedaron en el desamparo’ por la falta de una herramienta gratuita.

¿Cómo funcionaba el Direct File y por qué se eliminó?

El Direct File fue un intento del IRS durante la administración Biden de ofrecer una plataforma gratuita de impuestos para no depender de software comercial. En la plataforma, podías responder preguntas guiadas, ingresar la información de formato W-2 y enviar tu declaración federal de impuestos.

Direct File operaba de manera conjunta con Free File del IRS, el programa de asociación público-privada que brinda acceso gratuito a software de preparación de impuestos para personas con ingresos brutos ajustados de $84,000 o menos.

The IRS is abandoning its federally funded Direct File program. Launched by the Biden admin, it saw less than 0.5% usage last year.



Treasury Secretary Bessent: “The private sector can do a better job.”



Free tax prep has existed privately for decades! pic.twitter.com/B0XXVyMDRu — Stephen Moore (@StephenMoore) November 13, 2025

Así, durante dos años fiscales, los contribuyentes de algunos estados tuvieron dos formas viables de presentar sus impuestos federales en línea sin costo.

Sin embargo, el IRS decidió deshabilitarla luego que el Departamento del Tesoro presentó el 5 de noviembre al Congreso un informe en el que reportó altos costos de operación y la baja participación de la población. Aunque en mayo del 2024 el IRS elogió el lanzamiento de Direct File como un éxito, destacando sus altos índices de satisfacción y el interés del público por expandirse.

Esto porque en su origen, Direct File comenzó a operar en un entorno controlado para que el equipo técnico del IRS probara el sistema, con un costo de $24.6 millones, muy por debajo de la estimación inicial del IRS de entre $64.3 y $248.9 millones. El problema fue que las primeras estimaciones planteaban que sería utilizada por entre 5 y 25 millones de personas y en realidad lo utilizaron entre 140,803 personas, una cifra demasiado baja para que su uso estuviera justificado.

Por ello, en octubre de 2025, el nuevo informe del Tesoro definió el funcionamiento del Direct File como costoso, subutilizado, excesivamente complejo y una carga para los recursos del IRS. Las estimaciones de costos del primer año subieron a $31.8 millones de dólares, al agregar gastos no contabilizados anteriormente: asistencia legal, asistencia técnica y comunicaciones.

También se disparó el costo de declaración procesada en promedio. Las estimaciones eran de entre $10 y $15.50. Sin embargo, el primer año el promedio de declaración procesada se elevó a $225, al menos 15 veces más de lo proyectado.

Opinion: Former IRS Commissioner Danny Werfel says that with Direct File's demise, the tax preparation industry now has the responsibility to offer a seamless, transparent, and genuinely free experience for taxpayers. https://t.co/xv9uXmhMY5 — Bloomberg Tax (@tax) November 10, 2025

Como alternativa, la administración Trump indicó que redirigirá estos recursos para el fortalecimiento de Free File y otras colaboraciones similares para ampliar su alcance, sumar más socios privados y mejorar la experiencia del usuario.

¿Qué alternativas permanecen para presentar impuestos gratis?

Existe una importante cantidad de opciones para presentar declaraciones gratuitas, que puedes elegir de acuerdo con tu nivel de ingresos, el nivel de comodidad que deseas para preparar tu declaración y la complejidad de tu situación financiera.

Archivo gratuito del IRS

Está diseñada para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado (AGI) de $84,000 o menos. Se trata de la opción conocida comúnmente como Free File y es la alternativa insignia del IRS. Está asociada con empresas de software tributario para ofrecer herramientas completas de declaración a los contribuyentes con este nivel de ingresos brutos ajustados en 2025. También es útil para gente que desea presentar su declaración de impuestos estatales a través de este programa.

Ventajas

Admite más escenarios fiscales que Direct File

Sin tarifas de presentación federales

En el programa participan empresas reconocidas, incluidas TurboTax y H&R Block

Contras

Algunos proveedores de Free File no cubren las declaraciones estatales de forma gratuita

Los requisitos de elegibilidad varían ligeramente según el proveedor.

Formularios rellenables gratuitos Free Files

Es la opción ideal para quienes desean presentar sus documentos de forma segura. Esta plataforma cuenta con los formularios rellenables gratuitos del IRS de manera digitalizada. Aunque no incluyen instrucciones tributarias y el contribuyente es quien debe realizar sus cálculos de manera manual, así como llenarlo manualmente. Free File se lanzó hace más de 20 años, durante la temporada de impuestos de 2003.

Ventajas

Sin límites de ingresos

Admite una amplia gama de situaciones fiscales

Contras

Sin orientación ni comprobación de errores

Es fácil cometer errores

Puede llevar más tiempo

Asistencia voluntaria para la declaración de impuestos (VITA)

Esta alternativa ofrece preparación de impuestos gratuita a personas que generalmente ganan $67,000 o menos, personas con discapacidades y aquellas que tienen un dominio limitado del inglés.

VITA cuenta con personal voluntario capacitado por el IRS que puede preparar electrónicamente sus declaraciones de impuestos federales y estatales, generalmente en persona.

Algunos sitios también permiten preparar tu propia declaración federal y estatal sencilla mediante software en línea, con un voluntario certificado por el IRS disponible si necesita ayuda. Para usar esta opción, busque ubicaciones que indiquen específicamente ‘Autopreparación’ (Self-Prep). Puedes encontrar una sucursal de VITA en irs.treasury.gov o llamando al 800-906-9887 para solicitar una cita.

Ventajas

Asistencia humana real

A menudo incluye declaraciones estatales

Contras

Capacidad limitada durante la temporada de impuestos: las citas son esenciales

No siempre está disponible durante todo el año ni en tu zona.

Preguntas frecuentes sobre archivos directos

Opciones privadas para presentar tus impuestos

Normalmente las opciones gratuitas para presentar tus impuestos tienen restricciones. Incluso otras plataformas con costo ofrecen alternativas limitadas, como TurboTax y H&R Block, por lo que al pagar un costo adicional amplías la capacidad de herramientas que tienen las versiones gratuitas.

Por ejemplo, las versiones gratuitas tienen limitaciones a declaraciones más simples, como los ingresos del formulario W-2, la deducción estándar o los intereses de los préstamos estudiantiles. Por lo que si tu situación se complica un poco (ingresos del formulario 1099, contribuciones a la HSA , retiros para la jubilación, detallar, etc.), tendrías que acedera una versión de paga.

Sigue leyendo:

– ¿Qué pasa si ignoras avisos de embargo del IRS? Consecuencias y cómo evitarlo

– Consejos clave del IRS para organizar tus finanzas antes del inicio de la temporada de impuestos

– El IRS manda mensaje a estadounidenses que deben impuestos