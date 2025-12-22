J Balvin y Bad Bunny se reencuentran en Ciudad de México

Este domingo 21 de diciembre, Bad Bunny dio su último concierto en Ciudad de México de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’. Luego de ocho shows en la capital mexicana, el cantante puertorriqueño sorprendió a todos al recibir en el escenario a J Balvin.

El puertorriqueño y el colombiano se han reunido luego de cuatro años de que comenzó su disputa. Hay que recordar que ambos fueron una poderosa unión musical durante años, pero en 2021 la relación terminó y ahora J Balvin ha dicho que han dejado todos los conflictos atrás.

Al subir al escenario, el cantante colombiano dijo: “El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”. Además de dejar claro que se habían reconciliado, también interpretaron juntos ‘La Canción’, uno de los temas más famosos del álbum ‘OASIS’, el cual grabaron juntos.

Sobre el escenario, J Balvin también dijo: “Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa”.

El conflicto entre ambos comenzó en 2021, año en que Balvin criticó a la Academia Latina de la Grabación. Sus comentarios fueron el inicio de una serie de conflictos entre ambos sobre cómo perciben la industria musical.

Luego de que se anunciaran los nominados a los Latin Grammy en 2021, el colombiano dijo: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido”. Esta declaración la hizo en su propia cuenta de X, antiguo Twitter.

Este concierto fue el último de Bad Bunny por este año. La gira de su último disco la retomará el 9 de enero, día en que tiene programado un concierto en Santiago de Chile. Durante los dos primeros meses de 2026, el cantante se centrará en su gira por Latinoamérica.

