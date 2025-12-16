Bad Bunny sorprende a fans con Grupo Frontera en su cuarto show de CDMX

En su cuarto show en la Ciudad de México, Bad Bunny sorprendió a sus fans al contar con la presencia del Grupo Frontera como invitado especial. La colaboración en vivo fue uno de los momentos más destacados de la noche, especialmente cuando interpretaron juntos “Un x100to”. Esta canción, lanzada el 17 de abril de 2023, combina el estilo regional mexicano con el trap característico del artista puertorriqueño.

La canción aborda la nostalgia por un amor pasado y la tentación de buscarlo cuando se está ebrio, un tema recurrente en la música latina. Esta temática, que conecta con muchas personas, ha sido analizada en artículos como el de Rolling Stone, que destaca cómo estas historias reflejan sentimientos universales. Tras su lanzamiento, el tema escaló rápidamente en listas como el Hot Latin Songs de Billboard.

El concierto en la Ciudad de México no fue la única ocasión en la que Bad Bunny ha incorporado artistas invitados en su gira. En días anteriores, contó con la presencia del cantante colombiano Feid, con quien además estrenó un tema. Estos momentos en los shows generan gran expectativa entre los asistentes, quienes disfrutan de la variedad musical y la interacción entre artistas de diferentes géneros y estilos.

En México, Bad Bunny ha recibido a varias personalidades en “La Casita”, su espacio para interactuar con celebridades y fans. Entre los famosos que han pasado por allí se encuentran Galilea Montijo, Diego Boneta y su novia Renata Notni, además de figuras como Ana de la Reguera y Bárbara del Regil.

Los próximos conciertos del intérprete en territorio mexicano están programados para los días 16, 19, 20 y 21 de diciembre. La expectativa por estos shows sigue en aumento, ya que los fanáticos esperan más colaboraciones, sorpresas y momentos memorables en cada presentación. Sin duda, Bad Bunny continúa consolidándose como uno de los artistas más relevantes, combinando géneros, colaboraciones y una conexión especial con su público.

La gira del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en México ha demostrado una vez más que Bad Bunny es un fenómeno musical y cultural. La integración de artistas invitados y el éxito de sencillos como “Un x100to” reflejan su capacidad para innovar y mantenerse en la cima del género urbano. La próxima serie de conciertos promete seguir rompiendo récords y creando historias que quedarán en la memoria de todos sus seguidores.

