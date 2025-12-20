Julieta Venegas, Salma Hayek, Danna Paola y Santa Fe Klan en el sexto show de Bad Bunny en CDMX

La noche del pasado viernes, el puertorriqueño Bad Bunny conquistó nuevamente a miles de fans en la Ciudad de México durante su sexto concierto en el Estadio GNP. El show estuvo lleno de emociones y momentos memorables. La multitud, que superó las 50 mil personas, vibró al ritmo de sus canciones, pero uno de los momentos más destacados fue la participación de Julieta Venegas, quien fue invitada especial en esta ocasión.

Durante su participación, Julieta interpretó junto a Bad Bunny el tema “Lento”. Mientras ella cantaba con gran pasión y emoción, el artista puertorriqueño la observaba con una expresión de admiración y devoción. La escena fue particularmente emotiva, ya que él interpretó la canción, demostrando cuánto significa esa pieza.

Pero la noche no solo estuvo marcada por la presencia de grandes artistas y momentos emotivos. En “La Casita” pasaron varias figuras del espectáculo y la música mexicana y latina. Entre ellas estuvieron Danna Paola, Salma Hayek y Santa Fe Klan el pasado viernes.

En días anteriores, Bad Bunny había contado con la presencia de figuras como Jesús Ortiz Paz, el papá de Dua Lipa, además de Diego Boneta, Renata Notni, Feid, Ana de la Reguera, Grupo Frontera, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Yeri Mua, Carolina Miranda y Samadhi Zendejas, entre otros. La variedad de invitados refleja la influencia y el alcance del artista.

En su primer show, Bad Bunny sufrió una caída en la tarima que sorprendió a todos. Sin embargo, la rápida reacción del artista y su buen humor hicieron que la situación no afectara su rendimiento ni el ánimo del público.

Los próximos conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México están programados para los días 20 y 21 de diciembre. La expectativa es alta, ya que muchos seguidores desean volver a vivir esa experiencia llena de ritmo, talento y emociones. La gira por México ha sido un éxito rotundo, consolidando aún más la posición del artista como uno de los favoritos en la escena internacional.

La colaboración con Julieta Venegas, los invitados en “La Casita” y la entrega del artista demostraron que Bad Bunny continúa siendo un referente en la música latina. A pesar de los pequeños obstáculos, su energía y pasión por lo que hace siguen siendo su mayor carta de presentación. Los próximos shows prometen seguir dejando una huella imborrable en todos los que tuvieron la oportunidad de asistir.

