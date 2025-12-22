Latina fue detenida por ICE a pesar de demostrar ser ciudadana estadounidense

Dulce Consuelo Díaz, de 22 años, fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore y trasladada a una prisión en Louisiana, a pesar de que sus abogados tienen documentación que confirma que es ciudadana estadounidense.

El caso del arresto irregular ocurrido la semana pasada llegó a la Corte de Distrito de Maryland, donde la jueza Brendan Hudson, determinó que la agencia federal no puede deportar a Díaz.

“Específicamente, se prohíbe a los demandados, incluidos todos aquellos que actúen en su nombre o representación, expulsar a la peticionaria Dulce Consuelo Díaz Morales de los Estados Unidos o alterar su estatus legal”, escribió la jueza.

El caso se volvió viral en TikTok, luego de que Victoria Slatton, abogada de Díaz, denunciara el presunto abuso de ICE al detener a latina, a pesar de que ella afirmó en repetidas ocasiones que era ciudadana estadounidense y sin darle oportunidad de demostrarlo.

La defensa de Díaz indicó que tiene el certificado de nacimiento y otra documentación que acredita la ciudadanía estadounidense de Díaz.

Díaz fue detenida cuando se dirigía a su casa desde Taco Bell, donde agentes de ICE la subieron a una camioneta.

La abogada de Díaz indicó que ella nació en un hospital de Laurel, Maryland, que forma parte de la documentación que demuestra su ciudadanía estadounidense.

“Es un hecho indiscutible que nació en Estados Unidos. He visto su certificado de nacimiento. Tenemos su cartilla de vacunación. Contamos con múltiples declaraciones juradas de personas que estuvieron presentes en su nacimiento”, dijo Slatton. “He llamado personalmente al hospital y me han confirmado que sí tienen la cartilla. Simplemente no pueden entregarla en este momento. Estamos trabajando para obtener más pruebas, pero tenemos su certificado de nacimiento. Eso debería ser suficiente. Nunca debieron haberla detenido”.

La abogada presentó el caso de habeas corpus ante la corte federal de Maryland, a fin de exigir a ICE que demuestre el motivo de la detención de Díaz y que se permita su liberación.

El caso de Díaz no es el primero de estadounidenses detenidos por agentes federales que realizan operativos migratorio, ya que diversos reportes indican que más de 170 personas han sido arrestadas por oficiales.

Uno de los casos más sonados ocurrió en abril, cuando Juan Carlos López Gómez fue arrestado por la Policía en Florida por presuntamente estar ilegalmente en el país y retenido para ser recogido por las autoridades de inmigración.

López Gómez fue liberado cuando se demostró que era ciudadano estadounidense, pero tuvo que haber una demanda de por medio.