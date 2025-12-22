Luchador de WWE se hizo viral por rechazar jersey de las Chivas del Guadalajara [VIDEO]

El pasado sábado Guadalajara acogió un evento organizado por la WWE llamado Guerra de Titanes. El show de lucha libre contó con varias sorpresas como la visita de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. No obstante, un divertido momento se ha hecho viral en redes gracias a que el talento Je Von Evans rechazó un jersey de las Chivas del Guadalajara.

Durante una de las luchas de Guerra de Titanes, Je Von Evans hizo su entrada al cuadrilátero de la Arena de Guadalajara con un clima de buena energía por parte del público. En el pasillo, antes de subir al ring, Evans interactuó con los fans de las primeras filas.

Un aficionado del público le entregó a Evans una playera de las Chivas del Guadalajara. De inmediato, la Arena se dividió entre silbidos y aplausos, mientras el luchador levantaba la camiseta para mostrarla a todos.

Evans la observó con gesto de desaprobación y negó el obsequio con la cabeza. Finalmente, lanzó la prenda de regreso al público, provocando que una parte de los presentes estallara en júbilo y lo ovacionara con aplausos.

Tras el episodio divertido entre la superestrella y la afición tapatía, la acción en el ring volvió a su cauce. En el combate, Laredo Kid consiguió retener el Campeonato de Peso Crucero de AAA frente a Je’Von Evans y Jack Cartwheel.

El gesto de Je’Von Evans no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios aprovecharon el momento para encender el debate entre aficionados de Chivas y Atlas.

No fue lo único que se viralizó en redes sociales, pues la presencia de ‘Canelo’ Álvarez en las gradas, disfrazado y camuflado entre los fans, encendió las redes.

¿Quién es Je’Von Evans?

Je’Von Evans es un joven luchador que actualmente compite en la WWE bajo la marca NXT, tras haber destacado en el circuito independiente con el nombre de Jay Malachi. Su verdadero nombre es Malachi Jeffers. Tiene 21 años.

Comenzó a entrenar en 2018 con el independiente LaBron Kozone en Carolina del Norte. Debutó a los 13 años bajo el nombre Kid Blacka Merica. En 2019 adoptó el nombre Jay Malachi.

En 2022 tuvo una aparición en AEW Dark, enfrentando a Fuego Del Sol. Su mayor éxito independiente fue en Deadlock Pro-Wrestling (DPW), donde ganó el Campeonato Mundial de DPW, título que dejó vacante en noviembre de 2023 al firmar con WWE.

Debutó en NXT Level Up el 16 de febrero de 2024 contra Brooks Jensen. En abril de 2024, apareció oficialmente en NXT derrotando a SCRYPTS. Se enfrentó al campeón Ilja Dragunov, quien lo reconoció como futuro talento pese a la derrota.

El 18 de junio de 2024 ganó una batalla real de 25 hombres, obteniendo oportunidad titular contra Trick Williams en NXT Heatwave. La lucha se convirtió en un combate de cuatro esquinas (Evans, Ethan Page, Shawn Spears y Williams). Evans fue cubierto por Page, quien se coronó campeón.

En agosto de 2024 avanzó en el torneo Speed Championship #1 Contender al vencer a Ashante “Thee” Adonis.



Sigue leyendo:

· ‘Canelo’ Álvarez se hace viral por aparecer como fan en evento de la WWE en Guadalajara

· La leyenda Mick Foley se separa de WWE por culpa de Donald Trump

· Fans aprovecharon evento de la WWE en Canadá para abuchear himno de Estados Unidos