La leyenda Mick Foley se separa de WWE por culpa de Donald Trump

Este martes, la leyenda de la WWE, Mick Foley, soltó la bomba mediática y anunció que se separará de compañía y suspenderá cualquier tipo de relación con la empresa gracias al presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en Instagram, donde posee 633,000 seguidores, Foley aseguró que no desea tener vínculo con la WWE por su cercanía con Donald Trump. Sin embargo, hubo dos momentos específicos que lo llevaron a tomar la decisión.

Foley mostró su desacuerdo con las políticas migratorias y el clima antimigrante en Estados Unidos desde la llegada de Trump.

“He estado preocupado por la estrecha relación de WWE con Donald Trump durante varios meses, especialmente a la luz del trato cruel e inhumano de su administración a los inmigrantes”, especificó.

No obstante, la gota que rebasó el vaso, según Foley, fueron los comentarios del mandatario republicano tras la muerte del actor y productor Rob Reiner.

“Leyendo los comentarios increíblemente crueles del presidente a raíz de la muerte de Rob Reiner, es el colmo para mí, alegó en Instagram.

El legendario luchador detalló que ya comunicó a la empresa su decisión, la cual será revocable una vez el republicano abandone el cargo en la Casa Blanca.

“Ya no quiero representar a una empresa que mima a un hombre tan aparentemente vacío de compasión mientras marcha nuestro país hacia la autocracia. Anoche, informé a WWE que no haría ninguna aparición en la compañía mientras este hombre permanezca en el cargo”, dijo.

“Además, no voy a firmar un nuevo contrato de leyenda cuando el mío actual expire en junio. Amo la WWE, siempre atesoraré mi tiempo con ellos, y estoy profundamente agradecido por todas las oportunidades que me brindaron. Pero, en palabras de Popeye, el marinero, ‘Yo soporto todo lo que puedo soportar, y ya no puedo soportar más’, concluyó.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la muerte de Rob Reiner?

En su red social, Trump reaccionó a la muerte de Rob Reiner calificándolo como “obsesivo” y vinculó su asesinato con lo que llamó el “Síndrome de Trastorno por Trump (TDS)”.

En Truth Social, Trump básicamente afirmó que Reiner murió “debido a la ira que provocó en otros por su obsesión furiosa conmigo”.



