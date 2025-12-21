‘Canelo’ Álvarez se hace viral por aparecer como fan en evento de la WWE en Guadalajara

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hizo viral en redes sociales luego de ser sorprendido como un fan más en la Arena de Guadalajara en México. El tapatío estaba en las gradas disfrutando del evento Guerra de Titanes AAA, organizado por la WWE.

El momento viral que circula como la espuma en redes sociales se dio en el primer combate. Justo cuando se enfrentaban La Parka, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Octagón Jr., Álvarez, que estaba disfrazado entre el público, se quitó su capucha negra y se fundió en un abrazo con La Parka.

‘Canelo’, oriundo de Guadalajara, hizo estallar de emoción y aplausos a los más de 20,000 aficionados presentes. El ganador del combate fue La Parka, quien no dudó en compartir su triunfo con el boxeador.

CANELO ÁLVAREZ ESTABA DEBAJO DE LA MÁSCARA DE LA PARKA CON SU HIJO



ORGULLO DE GUADALAJARA #GuerraDeTitanes pic.twitter.com/99kypUspNg — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) December 21, 2025

‘Canelo’ Álvarez y ‘The Undertaker’

‘Canelo’ como sorpresa entre los fans no fue el único momento icónico. Posteriormente, la WWE compartió en sus redes el momento en el que Álvarez conoció a ‘The Undertaker’, la leyenda viva del wrestling.

“Solo dos grandes reunidos”, posteó la WWE. En el video se puede ver a ‘Canelo’ acompañado de sus dos hijos pequeños y presentándoselos a ‘El Enterrador’.

También hizo lo propio con su esposa e hija, quienes estaban en primera fila durante la interacción con ‘Taker’. Finalmente, la producción del evento les pidió que se tomaran una fotografía juntos.

Cabe recordar que este año Álvarez reconoció públicamente que sí ha tenido conversaciones con WWE y dejó abierta la posibilidad de aparecer en sus shows.

“Sí, hemos hablado de eso. Podría hacer algunas apariciones en la WWE, ya veremos”, dijo en su momento.

Esta aparición pública de ‘Canelo’ se da en un momento bastante movido y controversial en el boxeo. El mexicano se encuentra de vacaciones y recuperándose de una cirugía para volver en septiembre de 2026 al cuadrilátero.

Mientras tanto, sigue sin rival luego de que esta semana Terence Crawford anunciara su retiro del boxeo, dejando sin posibilidad de revancha al tapatío.



