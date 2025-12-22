Mark Tacher alerta sobre la falta de empleo en la TV: ‘Antes hacíamos tres proyectos al año, hoy es raro’

El actor mexicano Mark Tacher comentó que la industria del entretenimiento ha evolucionado y que ahora es mucho más difícil, pues las oportunidades para formar parte de alguna producción escasean.

En una entrevista con varios reporteros, publicada por programas como De Primera Mano, el artista dijo: “Hay cada vez menos trabajo para cada uno, pues es más la apertura de trabajo”.

El famoso explicó que este año solo hizo un proyecto para televisión y también tuvo trabajo de doblaje de voces en Los Ángeles.

“¿Que sea malo? No, pero sí es raro porque uno antes hacía dos o tres proyectos al año. Ahora uno tiene que administrarse altamente”, afirmó.

Mark Tacher indicó que toda esta situación hace que ahora tenga que estudiar muy bien sus gastos para poder mantenerse.

El protagonista de exitosas telenovelas como La hija del mariachi enfatizó la importancia de “saber sumar y restar muy bien” para evitar crisis económicas cuando no hay proyectos activos.

Una de las reporteras aprovechó el momento y le preguntó si alguna vez se ha visto en situaciones muy apretadas en las que no ha tenido para comer y confesó que solo lo vivió cuando comenzó su carrera.

“Eso me enseñó a ser muy administrado. Yo tenía 22 o 23 añitos y vivía solo y cuando llegué en la noche no había ni un huevo en el refrigerador”, contó el artista, quien indicó que cuando empezó su trayectoria sí enfrentó penurias.

Sobre aquella anécdota de su juventud, el actor aclaró que esa experiencia fue el “clic” que necesitaba para entender la vida independiente. Al encontrar el refrigerador vacío, se dio cuenta de que si él no hacía las compras, nadie más lo haría por él, una lección de autogestión que lo marcó para siempre.

