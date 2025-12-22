NBA y FIBA exploran una nueva liga profesional de baloncesto en Europa

La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunciaron este lunes, mediante un comunicado conjunto, que a partir de enero profundizarán “en su exploración conjunta de una nueva liga profesional paneuropea de baloncesto masculino”, un proyecto que incluirá conversaciones con posibles equipos y grupos propietarios interesados en formar parte de la competición.

Según explicaron ambas entidades, además de contar con plazas fijas, la nueva liga “ofrecería a todos los equipos de las ligas nacionales afiliadas a la FIBA en Europa una vía basada en el mérito para clasificarse anualmente”, ya sea a través de la Basketball Champions League (BCL) o mediante un torneo clasificatorio al cierre de cada temporada.

The National Basketball Association (NBA) and the International Basketball Federation (@FIBA) today announced that they will in January move forward in their joint exploration of a new professional, pan-European men’s basketball league by engaging prospective teams and ownership… pic.twitter.com/KbEyirznLs — NBA (@NBA) December 22, 2025

El comunicado también detalla que el calendario del torneo estaría alineado con los campeonatos nacionales y los compromisos de las selecciones, lo que “permitiría a los jugadores representar a su club y a su selección nacional durante todo el año”.

NBA y FIBA subrayaron que el proyecto contempla un respaldo económico y estructural al baloncesto europeo en su conjunto. Como parte de la iniciativa, “también tienen previsto dedicar apoyo financiero y recursos al desarrollo continuo del ecosistema del baloncesto europeo”, incluyendo ligas nacionales, academias de clubes y los programas formativos que ambas organizaciones ya desarrollan para jugadores, entrenadores y árbitros.

