Varias víctimas de Epstein acusan al Departamento de Justicia tras publicación parcial de archivos

Un grupo de 19 presuntas víctimas de Jeffrey Epstein acusaron al Departamento de Justicia por fallos en el proceso de publicación de documentos sobre el caso. Los demandantes argumentan que la entrega parcial de los archivos no cumple con los plazos establecidos por el Congreso y vulnera la privacidad de las afectadas.

El pasado viernes venció el plazo legal para que las autoridades publicaran la totalidad de los registros acumulados durante las investigaciones contra Epstein. Aunque se liberaron miles de documentos, incluyendo testimonios y fotografías, el Departamento de Justicia reconoció que no completaría la divulgación de todos los archivos antes de la fecha límite, informó ABC News.

A través de un comunicado emitido este lunes por sus abogados, las víctimas calificaron el proceso de “deficiente” debido a la falta de claridad en la edición de los textos.

“En cambio, el público recibió solo una fracción de los archivos, y lo que recibimos estaba plagado de tachaduras anormales y extremas sin explicación”, afirmaron las mujeres.

Quejas de los demandantes sobre los archivos

Entre las quejas principales destaca la ausencia total de documentos bancarios y la ocultación de testimonios clave que ya contaban con autorización judicial para ser revelados.

“No se divulgó ningún documento financiero. Las actas del gran jurado, aunque fueron aprobadas por un juez federal para su divulgación, fueron tachadas por completo; no las redacciones dispersas que se esperarían para proteger los nombres de las víctimas, sino 119 páginas completas tachadas. Nos informan que hay cientos de miles de páginas de documentos aún sin publicar”, señaló el comunicado.

Asimismo, las demandantes aseguraron que se trata de “violaciones claras de una ley inequívoca”, y enfatizaron que, mientras algunas partes se ocultaron en exceso, las identidades de varias víctimas quedaron expuestas sin protección alguna.

Respuesta del Departamento de Justicia

Ante las quejas, la institución ha defendido su procedimiento de revisión. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, indicó que el proceso de desclasificación sigue activo y se realiza bajo criterios legales estrictos.

“Se elaborarán materiales adicionales a medida que avance nuestra revisión, de conformidad con la ley y con las protecciones para las víctimas”, explicó Blanche en redes sociales.

La revisión de los archivos por parte de cadenas como ABC News confirmó que algunos documentos publicados inicialmente con tachaduras fueron resubidos con menos restricciones durante el fin de semana.

Sigue leyendo:

– Kamala Harris duda que el Departamento de Justicia publique todos los archivos del caso Epstein

– Justicia de EE.UU. dice que protege a víctimas de Jeffrey Epstein con la publicación parcial de los archivos del caso

– Trump propone cheques de reembolso por aranceles de $2,000: cómo funcionaría y quiénes podrían recibirlos