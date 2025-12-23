5 artículos que los jubilados deberían comprar en Walmart antes de Año Nuevo

Los jubilados estadounidenses gastan en promedio $61,432 dólares al año, según los datos más recientes del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Esto equivale a unos$5,119 dólares al mes, una cantidad que, bien administrada, puede ser útil para cubrir necesidades esenciales y compras estratégicas durante el año.

Aunque las tiendas económicas como Walmart permiten estirar el presupuesto, muchos adultos mayores corren el riesgo de gastar en artículos innecesarios. Por eso, expertos en finanzas y estilo de vida recomiendan planificar cuidadosamente las compras, priorizando productos que combinen utilidad, durabilidad y conveniencia.

GOBankingRates revisó el catálogo de Walmart para identificar productos que los jubilados responsables deberían considerar adquirir antes del inicio del nuevo año. Desde utensilios de cocina hasta artículos de salud, cada opción busca facilitar la vida diaria y mejorar la organización en el hogar.

Productos recomendados para jubilados

Entre los productos sugeridos destaca un pastillero portátil, ideal para quienes viajan con frecuencia. Con diez compartimentos y un estuche práctico, permite llevar medicamentos de manera organizada, recordando dosis y evitando confusiones. Su precio en oferta es de $9.99, lo que representa un ahorro frente al costo regular de $14.99.

El juego de cocina Mainstay es otro artículo útil para los jubilados que disfrutan cocinar o hornear. Por $9,67 dólares, el set de ocho piezas incluye toalla de cocina, paño, manopla y agarradera, elementos esenciales para preparar alimentos de manera segura y cómoda, tanto para la familia como para visitas.

En el ámbito de la salud, las tiras reactivas Azova y su kit de telemedicina son especialmente recomendables. Por $49.98 dólares, permiten detectar infecciones urinarias desde casa, un riesgo frecuente en adultos mayores, especialmente mujeres posmenopáusicas. El kit incluye consulta virtual y receta médica el mismo día si se detecta alguna infección.

El cuidado de la piel también es importante durante el invierno. La crema corporal reparadora avanzada Eucerin, a $15.78, hidrata y repara la piel hasta por 48 horas. Sin fragancia, parabenos ni colorantes, se absorbe rápidamente y es ideal para piel sensible afectada por el clima frío y seco.

Por último, las bolsas de almacenamiento resistentes con parte superior abierta facilitan la organización en el hogar. Con capacidad de 79 litros y asas dobles, son útiles para guardar ropa de cama, sábanas o ropa adicional. Su precio de $1.96 dólares, permite organizar sin gastar demasiado, fomentando la funcionalidad del espacio.

En resumen, estos productos combinan utilidad, practicidad y accesibilidad económica. Para los jubilados, planificar compras inteligentes antes del inicio del año nuevo no solo optimiza el presupuesto, sino que también mejora la calidad de vida, la salud y la organización del hogar, sin sacrificar comodidad ni seguridad.