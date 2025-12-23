Calendario 2026: conoce cuáles serán los días feriados federales en EE.UU. el próximo año

Estados Unidos reconoce oficialmente 11 días festivos federales, considerados no laborables para millones de trabajadores y jornadas sin clases para estudiantes en todo el país. Estas fechas tienen un impacto particular: modifican horarios laborales, servicios públicos, transporte y hasta la dinámica económica de la ciudad que nunca duerme.

La ley federal establece que los días festivos deben pagarse normalmente a empleados de tiempo completo y parcial. Además, quienes por la naturaleza de su trabajo no puedan descansar ese día, como personal médico, transporte o seguridad, tienen derecho a un día libre compensatorio. Más allá del descanso, estas fechas invitan a reflexionar sobre la historia, la diversidad y los valores que definen a la nación.

A continuación, el listado oficial de los días festivos federales de EE.UU. en 2026, con su significado y la manera en que suelen vivirse en Nueva York.

La lista de días feriados oficiales en EE.UU. para 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

El Año Nuevo marca el inicio del calendario y una de las celebraciones más icónicas del país. En Times Square, miles de personas despiden el año con la famosa caída de la bola, mientras que en los barrios neoyorquinos predominan reuniones familiares y cenas privadas.

Lunes 19 de enero: Aniversario de Martin Luther King Jr.

El tercer lunes de enero se honra el legado de Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los Derechos Civiles. Nacido en Atlanta en 1929, impulsó protestas pacíficas contra la segregación racial y fundó la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur. En Nueva York, la fecha se conmemora con actos comunitarios, marchas y eventos educativos.

Lunes 16 de febrero: Día de los Presidentes

Conocido también como el Cumpleaños de George Washington, este feriado honra al primer presidente y, de forma más amplia, a todos los mandatarios del país. En diversas partes del país es habitual que museos y comercios ofrezcan promociones especiales.

Lunes 25 de mayo: Memorial Day

El Día de los Caídos rinde homenaje a los militares que perdieron la vida defendiendo a EE.UU. Originalmente, surgió tras la Guerra Civil. En muchos sitios hay desfiles y ceremonias recuerdan a los caídos, y la fecha marca de manera simbólica el inicio del verano.

Viernes 19 de junio: Juneteenth

Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud en 1865, cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres. Declarado festivo federal recientemente y se celebra con festivales culturales, eventos históricos y actividades comunitarias en barrios como Harlem y Brooklyn.

Sábado 4 de julio: Día de la Independencia

El 4 de julio recuerda la independencia del Imperio Británico en 1776. En Nueva York, los fuegos artificiales sobre el East River y el Hudson son protagonistas, junto con reuniones familiares y escapadas a playas cercanas como Coney Island.

Lunes 7 de septiembre: Día del Trabajo

El Labor Day honra las contribuciones de los trabajadores estadounidenses. Oficializado en 1894, también marca el final del verano. También, suele coincidir con eventos culturales y el regreso a clases para millones de estudiantes.

Lunes 12 de octubre: Columbus Day y Día de los Pueblos Indígenas

Mientras el Columbus Day recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, cada vez más ciudades promueven el Día de los Pueblos Indígenas.

Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Esta fecha honra a los veteranos vivos que sirvieron en las fuerzas armadas. Se realizan ceremonias oficiales y actividades para reconocer su aporte a la seguridad nacional.

Jueves 26 de noviembre: Thanksgiving Day

Thanksgiving es la festividad más importante para muchas familias. En Nueva York destaca el tradicional Desfile de Macy’s, que atrae a millones de espectadores y turistas, y marca el inicio de la temporada navideña.

Viernes 25 de diciembre: Navidad

La Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo y es una de las fechas más significativas del calendario.

