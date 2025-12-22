Napoli conquista su tercera Supercopa de Italia tras vencer al Bologna en la final

En el Al-Awwal Park de Arabia Saudita, Napoli venció 2-0 al Bologna en la final y se proclamó campeón de la Supercopa de Italia.

De esta manera, el equipo partenopeo del DT Antonio Conte, campeón de la Serie A 2024-25, sumó su tercera corona en la Supercopa de Italia, pues primero la ganó en 1990 (goleó por 5-1 a Juventus con el astro argentino Diego Maradona como figura) y repitió en 2014, en Doha, al superar 6-5 al mismo rival por penales tras igualar 2-2.

Napoli también se dio el gusto de “sacarse la espina” por las caídas en 2012 (4-2 frente a Juventus en suplementario), en 2020 (al caer por 2-0 nuevamente frente al equipo turinés) y en 2023 (perdió 1-0 con Inter, en Riad, en la primera edición con nuevo formato).

David Neres el goleador de la final

El primer golpe llegó a los 39 minutos tras un saque lateral ejecutado con rapidez. David Neres recibió perfilado hacia el centro y sacó un zurdazo lejano que se clavó en el ángulo, imposible para Ravaglia. Hasta ese momento, Napoli ya se había insinuado varias veces. Neres partió desde la derecha, pero atacó los espacios interiores, obligando a los defensores a retroceder sin referencias claras.

El descanso llegó con ventaja mínima. Bologna, sin embargo, tuvo su única oportunidad real apenas iniciado el complemento. Lewis Ferguson ganó en el área chica tras un centro preciso y conectó de cabeza. Milinkovic-Savic respondió bien y evitó el empate cuando el partido todavía estaba abierto.

La reacción del Napoli fue inmediata pues en la acción siguiente, Neres presionó alto, forzó el error del colombiano Jhon Lucumí en la salida y definió con categoría ante la salida del arquero. El 2-0 golpeó anímicamente al equipo de Vincenzo Italiano. Desde entonces, el trámite quedó bajo control napolitano.

Napoli movió el balón con criterio, cerró los espacios y siguió atacando con decisión. El propio Neres estuvo cerca del tercero en una transición rápida junto a Rasmus Højlund, pero la jugada no terminó en gol. A los 78 minutos, Conte decidió reemplazarlo y el estadio respondió con una ovación.

Así, el Napoli cerró el partido sin sobresaltos y celebró un nuevo título internacional. El campeón de la Serie A 2024/25 ratificó su jerarquía y terminó el 2025 levantando otra copa, respaldado por un juego colectivo que hoy marca la diferencia.

